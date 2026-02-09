Je li 'HDZ pojeo svoju djecu' ili se Thompson oporbi 'vratio kao bumerang'?

'KONOTACIJE' CRO DEMOSKOPA /

Doček za brončane rukometaše u političkom srazu bio je zlata vrijedan za HDZ, ali i premijera kojemu je popularnost porasla. Rezultatima CRO Demoskopa zadovoljna je i ljevica koja poručuje - zajedno imamo više od HDZ-a.

HDZ-u je rejting porastao za tri postotna boda i nakon dugo vremena iznad je 30 posto. "Porast rejtinga predsjedniku Plenkoviću odnosno Hrvatskoj demokratskoj zajednici je prije svega plod rada i politika koje se događaju kontinuirano",kaže ministar Tomislav Ćorić.

Ministar Butković kaže: "Ako je rejting porastao znali da je potez (doček rukometaša op. a.) bio dobar". "Pokazalo se da oni koji pokušavaju da možda jedan politizirajući način nanijeti štetu Hrvatskoj demokratskoj zajednici da im se to vrati kao bumerang", zadovoljan je ministar Božinović.

Tu na čvrstim pozicijama i dalje je ljevica. Rast, ali manji od jednog postotnog boda, bilježe SDP kojem je potpora sada 23,1 posto i Možemo s 13,3 posto.

"Ono što je razlika da mi i naš najvjerojatniji partner Možemo u zbroju imamo značajno puno više od HDZ-a, ali ono što je evidentno iz tih anketa da je HDZ rastao nauštrub ostalih desnih stranaka prvenstveno svojih koalicijskih partnera. Što znači da je to isti bazen glasova dok su stranke ljevice i dalje stabilne i jake i mi smo zadovoljni ovom anketom.", kazao je SDP-ov Saša Đujić.

Ivana Kekin iz Možemo! kaže: "Važna poruka te ankete je da je HDZ porastao na račun toga da je pojeo vlastitu djecu. Govorimo o ekstremnoj desnici jer su redom pali i Most i Domovinski pokret i Marija Selak i tako dalje. HDZ dijeli društvo, forsira takve rasprave u društvu zato što na taj način skuplja poene tamo u radikalnom desnom čošku."

Tko je sve dobitnik, a tko gubitnik najnovijeg RTL-ova istraživanja Cro Demoskop saznajte u prilogu Marine Brcković.