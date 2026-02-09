Premijer 'izazvao', Kekin ispunio: 'Tu ne moram biti bistar da budem gospon ministar'

POGODAK ILI PROMAŠAJ? /

Hrvatska je raj na zemlji! Naslov je to nove navijačke pjesme Mile Kekina koji je prihvatio bačenu rukavicu premijera nakon što ga je spomenuo komentiravši navijački repertoar na Dočeku. Tko je nepokretni animator, demokratski diktator... A tko originalni plagijator?

"Hoćeš nešto da ti velim iza leđa ti se beljim... Hrvatska je raj na zemlji nema šanse da se selim - Hrvatska je raj na zemlji...", dijelovi su nove navijačke pjesme Mile Kekina.

A je li Hrvatska doista raj na zemlji – pitanje je koje je ponovno podijelilo javnost. Nakon dočeka rukometaša uz Thompsona, podijeljene su i reakcije na novu pjesmu Mile Kekina. Jednima – pun pogodak. Drugima – potpuni promašaj.

"Tu ne moram biti bistar

da budem gospon ministar

gdje jedna ruka drugu mije

tu me toplo sunce grije...."

Reakcije pogledajte u prilogu...