Mile Kekin odgovorio Plenkoviću: Poslušajte njegovu navijačku himnu 'Hrvatska je raj na zemlji'

Nekadašnji frontmen Hladnog piva Mile Kekin (55) danas je točno u podne predstavio svoju novu navijačku pjesmu “Hrvatska je raj na zemlji”, zajedno s pratećim spotom. Glazbenik je ovim potezom duhovito odgovorio na nedavnu izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je u šali komentirao njegovu glazbu kao motivacijsku za sportaše.

“Premijera za premijera i sve vas u Hrvatskoj i dijaspori! Inspiriran premijerovim dobronamjernim kritikama, snimio sam navijačku himnu ‘Hrvatska je raj na zemlji’ za sve one sportaše koji daju sve od sebe, a na kraju ih nitko ne dočeka. Pjesmu dočekušu i spot, u kojem sam glavnu ulogu prepustio većem Hrvatu od sebe, velikom Siniši Labroviću, pogledajte ispod”, napisao je Kekin na svom Facebook profilu.

Podsjetimo, Plenković se prošlog tjedna osvrnuo na pjesme koje hrvatski sportaši slušaju prije natjecanja te u šaljivom tonu rekao kako reprezentativci često slušaju Mile Kekina, supruga saborske zastupnice stranke Možemo, nakon čega, kako je rekao, “lete po terenu”.

Kekin je premijerov komentar odlučio shvatiti kao izazov.

“Poštovani, nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu. Ja doista nemam pjesmu za nabrijavanje sportaša i herojske dočeke. Zato sam njegov komentar odlučio shvatiti ne kao kritiku, nego kao izazov da napišem pravu, pravcatu navijačku himnu”, poručio je tada glazbenik.

Uz prepoznatljivu dozu ironije dodao je kako je svjestan da njegova pjesma nikada neće biti za dočeke zlatnih, srebrnih ili brončanih medalja, ali se “skromno nudi sportašima koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto”.

“Navijačka pjesma zaslužuje i navijački spot koji ćete premijerno moći pogledati na mom YouTube kanalu u ponedjeljak točno u podne”, najavio je prošlog tjedna.

