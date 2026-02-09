FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITALI SMO VAS /

Hrvati prepričali svoja neugodna iskustva s online kupnjom: 'Pokušala sam ih kontaktirati, nikad se ne bi javili'

Gotovo svi kupuju na sniženjima, a 25 posto sniženih proizvoda koji se kupe online krše EU propise

9.2.2026.
19:01
RTL Danas
Rtl Danas/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gotovo četvrtina građana susrela se s lažnim sniženjima - upozorila je zastupnica u Europskom parlamentu, Biljana Borzan.

Prijevare su posebno raširene u online trgovini, pri čemu je izdvojila platforme Temu i ŠIIN.

Gotovo svi kupuju na sniženjima, a 25 posto sniženih proizvoda koji se kupe online krše EU propise.

Na jednoj od kineskih platformi čak 86 posto testiranih vodootpornih jakni sadrži opasne kemikalije, a nijedna testirana grijalica nije bila ispravna. 

Čak 86 posto testiranih igračaka, također, nije u skladu s EU propisima. Većina građana misli da treba povećati broj inspekcija.

"Gotovo 100 posto, nekih 97 posto građana kupuje na sniženjima, jedino postoje razlike što kupuju. 70 posto obuću, žene češće hranu, muškarci bijelu tehniku, Jako vole kupovati građani na sniženjima, zato je važno da ona budu poštena i da nema prevara. - Kakva je situacija u Hrvatskoj, jesu poštena ili ima prevara? - Ima dosta prevara moram reći", upozorila je Borzan.

A pitali smo vas i u našoj stalnoj rubrici: "Jeste li imali neugodna iskustva u online kupnji?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Da, samo s Temuom je problem. Hvale se da imaju pouzeće, uračunaju ti to u taksu, pa pošalju na box da platiš karticom. I tako stotine tisuća korisnika plati 80 centi za pouzeće kojeg nema", kaže Katja. 

"Baš nikakvih. Jedini je rizik - govorim o odjevnim predmetima - što boja ponekad ne odgovara fotografiji, a valja i proučiti tablice veličina", savjetuje Tajana.

"Da, nije bilo ono što je prezentirano o proizvodu. Pokušala sam ih kontaktirati, nikad se ne bi javili. Vratiš proizvod i drugi put više paziš", kaže Sanja. 

Hvala vam na vašim zanimljivim komentarima.

Sve odgovore pogledajte na našem Facebook profilu

Online KupovinaSnizenjaBiljana BorzanPitamo Vas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx