Hrvati prepričali svoja neugodna iskustva s online kupnjom: 'Pokušala sam ih kontaktirati, nikad se ne bi javili'

Gotovo četvrtina građana susrela se s lažnim sniženjima - upozorila je zastupnica u Europskom parlamentu, Biljana Borzan.

Prijevare su posebno raširene u online trgovini, pri čemu je izdvojila platforme Temu i ŠIIN.

Gotovo svi kupuju na sniženjima, a 25 posto sniženih proizvoda koji se kupe online krše EU propise.

Na jednoj od kineskih platformi čak 86 posto testiranih vodootpornih jakni sadrži opasne kemikalije, a nijedna testirana grijalica nije bila ispravna.

Čak 86 posto testiranih igračaka, također, nije u skladu s EU propisima. Većina građana misli da treba povećati broj inspekcija.

"Gotovo 100 posto, nekih 97 posto građana kupuje na sniženjima, jedino postoje razlike što kupuju. 70 posto obuću, žene češće hranu, muškarci bijelu tehniku, Jako vole kupovati građani na sniženjima, zato je važno da ona budu poštena i da nema prevara. - Kakva je situacija u Hrvatskoj, jesu poštena ili ima prevara? - Ima dosta prevara moram reći", upozorila je Borzan.

A pitali smo vas i u našoj stalnoj rubrici: "Jeste li imali neugodna iskustva u online kupnji?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Da, samo s Temuom je problem. Hvale se da imaju pouzeće, uračunaju ti to u taksu, pa pošalju na box da platiš karticom. I tako stotine tisuća korisnika plati 80 centi za pouzeće kojeg nema", kaže Katja.

"Baš nikakvih. Jedini je rizik - govorim o odjevnim predmetima - što boja ponekad ne odgovara fotografiji, a valja i proučiti tablice veličina", savjetuje Tajana.

"Da, nije bilo ono što je prezentirano o proizvodu. Pokušala sam ih kontaktirati, nikad se ne bi javili. Vratiš proizvod i drugi put više paziš", kaže Sanja.

