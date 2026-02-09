Zašto je pacijentica u Puli preminula tijekom rutinske operacije? 'Važno je da ne bude samo interna istraga'

Nedjelja navečer i operacija kuka koja je trebala biti rutinska, za 50-godišnjakinju je završila kobno.

"Čim su se stekli uvjeti stabilizacije same pacijentice, išlo se na novi operativni zahvat koji je završio u dva ujutro. Pacijentica je premještena u jedinicu intenzivnog liječenja i usprkos svih napora nažalost oko četiri sata ujutro je preminula", rekao je Andrej Angelini, ravnatelj Opće bolnice Pula.

Dva dana prije operacije pala je niz stepenice i zadobila prijelome kuka i lakta. Operacija nije bila hitna. Ravnatelj poručuje da su te nedjeljne večeri dežurala dva iskusna kirurga pa je procijenjeno da postoje svi uvjeti za siguran zahvat.

"U cijelom slučaju poštovani su svi protokoli odnosno postupalo se prema smjernicama i pravilima struke. Organizacija je bila odgovarajuća", rekao je Angelini.

Istragu u pulskoj bolnici provodi i Županijsko državno odvjetništvo, a Ministarstvo zdravstva je poslalo inspekciju.

"Samo iz medijskih napisa, pa ćemo vidjeti sa zdravstvenom inspekcijom. - U kojim rokovima očekujete odluku inspekcije? Ovisi o tome kolika je kompleksnost i zahtjevnost predmeta koji se istražuje? - Nekad naslov može biti gotov u dva dana, a nekad može i duže. Ovisno o tome koliko je opsežna dokumentacija koja se gleda", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Sve se dogodilo prije tri tjedna, bolnica je o svemu odmah komunicirala s rodbinom, a liječnici s patologije su slučaj prijavili državnom odvjetništvu.

"Mislim da je neobično da ja komentiram slučaj posebno za svoju bivšu bolnicu s obzirom da jako dobro znam kako funkcioniraju, ja sam subjektivna. - Zabrinjava li vas ovo što čujete? - Ne, informacije iz javnosti, ne", rekla je ministrica Hrstić.

Ravnatelj pulske bolnice kaže da su prema stručnoj literaturi takvi slučajevi vrlo rijetki.

"Zaista je važno da se u ovom postupku postupa objektivno, da to ne bude samo interna istraga, nego da se uključe sve strane koje mogu donijeti jedan pravi zaključak i jedan pravi zaključak i jednu pravu analizu što se točno desilo i zašto je nastupila smrt pacijentice i je li se ona mogla spriječiti?", kaže Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Iz bolnice ponavljaju da nije bilo organizacijskog propusta i da je sve funkcioniralo kao tijekom radnog tjedna. Provedena je obdukcija te je sve predano nadležnim tijelima.