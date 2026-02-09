FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'LIMA IZ MAKARSKE' /

Bili smo na svečanom prijamu brončanih futsalaša, jedan je najviše upao u oko Plenkoviću

Bili su na prijamu kod premijera Plenkovića, a kasnije i kod zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića. Hrvatska još slavi uspjeh brončane futsalske reprezentacije

U Banskim dvorima dobro raspoloženi izbornik sažeo je bit svega što su učinili.  "To je hrvatski narod prepoznao, došao nas je podržati dvaput u Stožice, to je bio naš doček. Priredili su nam fenomenalne stvari i evo neću dugo. Kad se hrvatski narod drži zajedno velike su mogućnosti i puno toga možemo napraviti, hvala svima", kazao je Marinko Mavrović, izbornik hrvatske futsalske reprezentacije.

Ali glavne su zahvale bile upućene igračima. Ministar Glavina kaže: "Ovo je veliko priznanje hrvatskom sportu. Mi smo se baš našalili svaki tjedan doček jedan, ali evo to je ono što je hrvatski sport i što donosi hrvatskom narodu."

Plenković je kratko razgovarao s Brazilcem u hrvatskim redovima: "Vi ste u Makarskoj? Moja mama je iz Makarske." Da će biti dijelom ove velike priče i nositi dres iste reprezentacije kao i njegov idol Luka Modrić, Brazilac Vitor de Lima još ne doživljava stvarnim.

"Ovo je san, san, još ne vjerujem da sam tu. Sutra kada dođem doma i žena i obitelj svi kažu di si bio, di si bio, vide me na televiziji, ja još ne vjerujem", kaže. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.2.2026.
20:35
Nikolina Matošević
FutsalVlada RhAndrej PlenkovićHrvatska Futsal Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx