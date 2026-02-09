Bili smo na svečanom prijamu brončanih futsalaša, jedan je najviše upao u oko Plenkoviću

'LIMA IZ MAKARSKE' /

Bili su na prijamu kod premijera Plenkovića, a kasnije i kod zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića. Hrvatska još slavi uspjeh brončane futsalske reprezentacije.

U Banskim dvorima dobro raspoloženi izbornik sažeo je bit svega što su učinili. "To je hrvatski narod prepoznao, došao nas je podržati dvaput u Stožice, to je bio naš doček. Priredili su nam fenomenalne stvari i evo neću dugo. Kad se hrvatski narod drži zajedno velike su mogućnosti i puno toga možemo napraviti, hvala svima", kazao je Marinko Mavrović, izbornik hrvatske futsalske reprezentacije.

Ali glavne su zahvale bile upućene igračima. Ministar Glavina kaže: "Ovo je veliko priznanje hrvatskom sportu. Mi smo se baš našalili svaki tjedan doček jedan, ali evo to je ono što je hrvatski sport i što donosi hrvatskom narodu."

Plenković je kratko razgovarao s Brazilcem u hrvatskim redovima: "Vi ste u Makarskoj? Moja mama je iz Makarske." Da će biti dijelom ove velike priče i nositi dres iste reprezentacije kao i njegov idol Luka Modrić, Brazilac Vitor de Lima još ne doživljava stvarnim.

"Ovo je san, san, još ne vjerujem da sam tu. Sutra kada dođem doma i žena i obitelj svi kažu di si bio, di si bio, vide me na televiziji, ja još ne vjerujem", kaže. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.