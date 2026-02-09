FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
svi im se dive /

Nakon premijera stigli i do gradonačelnika: Tomašević se obratio brončanim herojima

Nakon premijera stigli i do gradonačelnika: Tomašević se obratio brončanim herojima
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

'Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti dečke i čestitati im na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu', izjavio je Tomašević

9.2.2026.
18:15
Hina
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primio je delegaciju hrvatske futsalske reprezentacije i predstavnike Hrvatskog nogometnog saveza povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, prvog seniorskog odličja u povijesti hrvatskog futsala.

Na prijemu su sudjelovali reprezentativci, članovi stručnog stožera te predstavnici sportskih institucija, stoji na web-stranici Grada Zagreba.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti dečke i čestitati im na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu. To je, kao što znate, prva seniorska medalja u hrvatskom futsalu i njegov najveći uspjeh dosad. Doista smo svi iznimno ponosni, i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj“, poručio je gradonačelnik Tomašević.

Nakon što je kvalifikacije za Euro 2026 završila s maksimalnim brojem bodova, reprezentacija je na završnom turniru izborila prolazak skupine, uvjerljivo svladala Armeniju u četvrtfinalu te se, nakon tijesnog poraza od Španjolske (1-2), pobjedom nad Francuskom na penale u Ljubljani osvojila povijesnu medalju.

Govoreći o ulaganjima u sport, gradonačelnik je podsjetio da je Grad Zagreb u posljednje četiri godine utrostručio izdvajanja za sport te najavio izgradnju nove futsal i košarkaške dvorane na Sveticama kao dijela šireg sportskog kompleksa uz budući stadion u Maksimiru.

Riječ je o investiciji vrijednoj dvadeset milijuna eura, čiji će se konačni okvir definirati kroz međunarodni arhitektonski natječaj, a gradonačelnik je pritom naglasio da futsal igrači, profesionalci i rekreativci, zaslužuju suvremen prostor za treniranje i natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković primio hrvatsku futsal reprezentaciju

Hrvatska Futsal ReprezentacijaFutsalTomislav Tomašević
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx