Chef Špiček s glumicom Marijom Borić Jerneić pripremio savršeno hrskavu punjenu carsku roladu
U petoj epizodi šeste sezone specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, našem se chefu u kuhinji pridružila Marija Borić Jerneić, glumica RTL-ove serije „Divlje pčele“
Tradicionalna jela nose sa sobom mirise koji se pamte, one iz kuhinja naših baka, nedjeljnih ručkova i dugih razgovora za stolom.
Upravo takvu atmosferu donijela je nova epizoda serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, u kojoj je carsko meso zasjalo u nešto drugačijem, ali i dalje prepoznatljivo domaćem izdanju.
Chef Tomislav Špiček, u društvu glumice Marije Borić Jerneić iz RTL-ove serije „Divlje pčele“, pripremio je roladu od carskog mesa, zapečenu do zlatne hrskavosti. Ovo jelo još je jednom pokazalo kako se tradicija čuva kroz okuse, ali i kroz male kulinarske nadogradnje koje je čine još bogatijom.
Naravno, carska rolada ne bi bila potpuna bez aromatičnog punjenja. Chef Špiček je pokazao kako kombinirati sastojke tako da se okusi međusobno nadopunjuju, a ne preuzimaju glavnu riječ. Upravo ti mali profesionalni trikovi ono su što klasičan recept podiže na višu razinu.
Sastojci:
- SPAR 1,4-1,8 kg carskog mesa (tanje narezanog)
- S-BUDGET mljevena dimljena paprika (1 žličica)
- SPAR suhi timijan (½ žličice)
- Komorač u prahu (½ žličice)
- Vrtovi Hrvatske crveni luk (2 glavice srednje veličine)
- S-BUDGET feferon blagi (nekoliko komada)
- SPAR Suncokretovo ulje 50 ml
- Pittinger svijetlo pivo (200 ml)
- SPAR mljeveni papar (po ukusu)
- SPAR morska sol
Za nadjev:
- Miješano mljeveno meso (teletina i junetina) (600 g)
- Vrtovi Hrvatske Crveni luk 100 g (1 glavica)
- Škrobno brašno 1 žlica
- S-BUDGET PANNA DA CUCINA vrhnje za kuhanje (50 ml)
- DESPAR Grana Padano Dop (50 g)
- SPAR Natur*pur Bio-Dinkel-Brösel krušne mrvice (40 g)
- SPAR Suncokretovo ulje (2 žlice)
- S Budget jaja (2 kom)
- Piment (½ žličice)
- SPAR mljeveni papar (po ukusu)
- SPAR morska sol
Priprema:
Chef Špiček pripremu je započeo mariniranjem mesa. Carsko meso pažljivo je raširio tako da kožica ostane okrenuta prema dolje, a unutarnju stranu natrljao solju, paprom, dimljenom paprikom, komoračem i timijanom. Upravo taj prvi sloj začina, istaknuo je, postavlja temelj cijelom jelu i daje mu karakter. U međuvremenu je Marija preuzela pripremu nadjeva.
Na suncokretovom ulju najprije se poprži sitno nasjeckani luk, zatim se doda mljeveno meso i pirja dok ne ispari višak tekućine.
U posebnoj se zdjeli pomiješaju jaja, vrhnje za kuhanje, naribani parmezan, krušne mrvice, škrobno brašno i malo pimenta, a potom se sve sjedini s propirjanim mesom. Dobivena, bogata smjesa rasporedi se po carskom mesu, koje se zatim čvrsto zarola i veže kuhinjskim koncem kako bi tijekom pečenja zadržalo oblik.
Rolada se polaže u posudu obloženu papirom za pečenje, dodaju se feferoni, a zatim se sve pažljivo prelije vrućim suncokretovim uljem i podlije pivom.
Nakon otprilike dva sata pečenja na 180 °C, rezultat je zlatna, hrskava korica izvana i mekana, aromatična unutrašnjost. Pritom je važno sjetiti se važnog koraka, koji mnogi preskaču, a to je kratko odmaranje mesa nakon vađenja iz pećnice. Nekoliko minuta odmora omogućuje da se sokovi ravnomjerno rasporede, pa svaka šnita ostaje sočna i kompaktna. Prava domaća klasika s profesionalnim potpisom.
„Mmmm… Kako je hrskavo... Govori sto jezika!“, zadovoljno je zaključila Marija nakon kušanja gotovog jela.
Dobar tek!
