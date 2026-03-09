Chef Špiček s glumicom Marijom Borić Jerneić pripremio savršeno hrskavu punjenu carsku roladu

Tradicionalna jela nose sa sobom mirise koji se pamte, one iz kuhinja naših baka, nedjeljnih ručkova i dugih razgovora za stolom.

Upravo takvu atmosferu donijela je nova epizoda serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, u kojoj je carsko meso zasjalo u nešto drugačijem, ali i dalje prepoznatljivo domaćem izdanju.

Chef Tomislav Špiček, u društvu glumice Marije Borić Jerneić iz RTL-ove serije „Divlje pčele“, pripremio je roladu od carskog mesa, zapečenu do zlatne hrskavosti. Ovo jelo još je jednom pokazalo kako se tradicija čuva kroz okuse, ali i kroz male kulinarske nadogradnje koje je čine još bogatijom.

Foto: Pavao Bobinac

Naravno, carska rolada ne bi bila potpuna bez aromatičnog punjenja. Chef Špiček je pokazao kako kombinirati sastojke tako da se okusi međusobno nadopunjuju, a ne preuzimaju glavnu riječ. Upravo ti mali profesionalni trikovi ono su što klasičan recept podiže na višu razinu.

Sastojci:

SPAR 1,4-1,8 kg carskog mesa (tanje narezanog)

S-BUDGET mljevena dimljena paprika (1 žličica)

SPAR suhi timijan (½ žličice)

Komorač u prahu (½ žličice)

Vrtovi Hrvatske crveni luk (2 glavice srednje veličine)

S-BUDGET feferon blagi (nekoliko komada)

SPAR Suncokretovo ulje 50 ml

Pittinger svijetlo pivo (200 ml)

SPAR mljeveni papar (po ukusu)

SPAR morska sol

Za nadjev:

Miješano mljeveno meso (teletina i junetina) (600 g)

Vrtovi Hrvatske Crveni luk 100 g (1 glavica)

Škrobno brašno 1 žlica

S-BUDGET PANNA DA CUCINA vrhnje za kuhanje (50 ml)

DESPAR Grana Padano Dop (50 g)

SPAR Natur*pur Bio-Dinkel-Brösel krušne mrvice (40 g)

SPAR Suncokretovo ulje (2 žlice)

S Budget jaja (2 kom)

Piment (½ žličice)

SPAR mljeveni papar (po ukusu)

SPAR morska sol

Priprema:

Chef Špiček pripremu je započeo mariniranjem mesa. Carsko meso pažljivo je raširio tako da kožica ostane okrenuta prema dolje, a unutarnju stranu natrljao solju, paprom, dimljenom paprikom, komoračem i timijanom. Upravo taj prvi sloj začina, istaknuo je, postavlja temelj cijelom jelu i daje mu karakter. U međuvremenu je Marija preuzela pripremu nadjeva.

Foto: Pavao Bobinac

Na suncokretovom ulju najprije se poprži sitno nasjeckani luk, zatim se doda mljeveno meso i pirja dok ne ispari višak tekućine.

U posebnoj se zdjeli pomiješaju jaja, vrhnje za kuhanje, naribani parmezan, krušne mrvice, škrobno brašno i malo pimenta, a potom se sve sjedini s propirjanim mesom. Dobivena, bogata smjesa rasporedi se po carskom mesu, koje se zatim čvrsto zarola i veže kuhinjskim koncem kako bi tijekom pečenja zadržalo oblik.

Rolada se polaže u posudu obloženu papirom za pečenje, dodaju se feferoni, a zatim se sve pažljivo prelije vrućim suncokretovim uljem i podlije pivom.

Foto: Pavao Bobinac

Nakon otprilike dva sata pečenja na 180 °C, rezultat je zlatna, hrskava korica izvana i mekana, aromatična unutrašnjost. Pritom je važno sjetiti se važnog koraka, koji mnogi preskaču, a to je kratko odmaranje mesa nakon vađenja iz pećnice. Nekoliko minuta odmora omogućuje da se sokovi ravnomjerno rasporede, pa svaka šnita ostaje sočna i kompaktna. Prava domaća klasika s profesionalnim potpisom.

Foto: Pavao Bobinac

„Mmmm… Kako je hrskavo... Govori sto jezika!“, zadovoljno je zaključila Marija nakon kušanja gotovog jela.

Dobar tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.