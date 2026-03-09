FREEMAIL
Nova epizoda /

Chef Špiček s glumicom Marijom Borić Jerneić pripremio savršeno hrskavu punjenu carsku roladu

Foto: Pavao Bobinac

U petoj epizodi šeste sezone specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, našem se chefu u kuhinji pridružila Marija Borić Jerneić, glumica RTL-ove serije „Divlje pčele“

9.3.2026.
9:00
Native
Pavao Bobinac

Tradicionalna jela nose sa sobom mirise koji se pamte, one iz kuhinja naših baka, nedjeljnih ručkova i dugih razgovora za stolom.

Upravo takvu atmosferu donijela je nova epizoda serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, u kojoj je carsko meso zasjalo u nešto drugačijem, ali i dalje prepoznatljivo domaćem izdanju.

Chef Tomislav Špiček, u društvu glumice Marije Borić Jerneić iz RTL-ove serije „Divlje pčele“, pripremio je roladu od carskog mesa, zapečenu do zlatne hrskavosti. Ovo jelo još je jednom pokazalo kako se tradicija čuva kroz okuse, ali i kroz male kulinarske nadogradnje koje je čine još bogatijom.

Foto: Pavao Bobinac

Naravno, carska rolada ne bi bila potpuna bez aromatičnog punjenja. Chef Špiček je pokazao kako kombinirati sastojke tako da se okusi međusobno nadopunjuju, a ne preuzimaju glavnu riječ. Upravo ti mali profesionalni trikovi ono su što klasičan recept podiže na višu razinu.

Sastojci: 

  • SPAR 1,4-1,8 kg carskog mesa (tanje narezanog)
  • S-BUDGET mljevena dimljena paprika (1 žličica)
  • SPAR suhi timijan (½ žličice)
  • Komorač u prahu (½ žličice)
  • Vrtovi Hrvatske crveni luk (2 glavice srednje veličine)
  • S-BUDGET feferon blagi (nekoliko komada)
  • SPAR Suncokretovo ulje 50 ml
  • Pittinger svijetlo pivo (200 ml)
  • SPAR mljeveni papar (po ukusu)
  • SPAR morska sol

Za nadjev:

  • Miješano mljeveno meso (teletina i junetina) (600 g)
  • Vrtovi Hrvatske Crveni luk 100 g (1 glavica)
  • Škrobno brašno 1 žlica
  • S-BUDGET PANNA DA CUCINA vrhnje za kuhanje (50 ml)
  • DESPAR Grana Padano Dop (50 g) 
  • SPAR Natur*pur Bio-Dinkel-Brösel krušne mrvice (40 g)
  • SPAR Suncokretovo ulje (2 žlice)
  • S Budget jaja (2 kom)
  • Piment (½ žličice)
  • SPAR mljeveni papar (po ukusu)
  • SPAR morska sol 

Priprema: 

Chef Špiček pripremu je započeo mariniranjem mesa. Carsko meso pažljivo je raširio tako da kožica ostane okrenuta prema dolje, a unutarnju stranu natrljao solju, paprom, dimljenom paprikom, komoračem i timijanom. Upravo taj prvi sloj začina, istaknuo je, postavlja temelj cijelom jelu i daje mu karakter. U međuvremenu je Marija preuzela pripremu nadjeva.

Foto: Pavao Bobinac

Na suncokretovom ulju najprije se poprži sitno nasjeckani luk, zatim se doda mljeveno meso i pirja dok ne ispari višak tekućine.

U posebnoj se zdjeli pomiješaju jaja, vrhnje za kuhanje, naribani parmezan, krušne mrvice, škrobno brašno i malo pimenta, a potom se sve sjedini s propirjanim mesom. Dobivena, bogata smjesa rasporedi se po carskom mesu, koje se zatim čvrsto zarola i veže kuhinjskim koncem kako bi tijekom pečenja zadržalo oblik.

Rolada se polaže u posudu obloženu papirom za pečenje, dodaju se feferoni, a zatim se sve pažljivo prelije vrućim suncokretovim uljem i podlije pivom.

Foto: Pavao Bobinac

Nakon otprilike dva sata pečenja na 180 °C, rezultat je zlatna, hrskava korica izvana i mekana, aromatična unutrašnjost. Pritom je važno sjetiti se važnog koraka, koji mnogi preskaču, a to je kratko odmaranje mesa nakon vađenja iz pećnice. Nekoliko minuta odmora omogućuje da se sokovi ravnomjerno rasporede, pa svaka šnita ostaje sočna i kompaktna. Prava domaća klasika s profesionalnim potpisom.

Foto: Pavao Bobinac

„Mmmm… Kako je hrskavo... Govori sto jezika!“, zadovoljno je zaključila Marija nakon kušanja gotovog jela. 

Dobar tek!

Kako biste u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za recepte koje nam donosi chef Tomislav Špiček, dovoljno je posjetiti najbliži SPAR supermarket ili INTERSPAR hipermarket.

 

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.

 

 

Spar HrvatskaSparIntersparMarija Borić JerneićTomislav špiček
