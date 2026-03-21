Tajanstvena noć bez kamera! Anastasia otkrila detalje noći s Petrom: 'Tada sam shvatila...'

Jedna od najzanimljivijih kandidatkinja aktualne sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', Anastasia, posljednjih epizoda našla se u fokusu zbog sve bližeg odnosa s Petrom. Nakon što je osvojila zlatni ključ i dobila priliku provesti noć u njegovoj vili, za RTL.hr otvoreno je progovorila o svemu što se dogodilo iza kamera.

Kako kaže, Petrova pažnja joj je od početka godila, a s vremenom je shvatila da među njima postoji jača povezanost nego što je očekivala. Iako je u jednom trenutku imala osjećaj da time izdaje Karla, taj je osjećaj nestao čim je dobila priliku bolje upoznati Petra.

Foto: RTL

"Taj osjećaj bio je prisutan sve do trenutka kada sam dobila priliku provesti više vremena s Petrom. Tada sam shvatila da ne mogu izdati osobu s kojom nikada nisam izgradila čvrst temelj. Simpatije su postojale, ali smatram da je bilo u redu dati priliku nekome tko u meni budi pozitivne emocije. U kratkom vremenu s Petrom osjetila sam snažniju povezanost nego s Karlom, s kojim je odnos bio obilježen sumnjama i problemima. Jedina prepreka bio je zid koji sam sama postavila.", rekla je za RTL.hr.

Zlatni ključ bio joj je iznenađenje, ali naglašava da ga ne bi prihvatila da se uz Petra ne osjeća sigurno. Reakcije ostalih djevojaka, kaže, razumije, no smatra da svatko treba slijediti vlastite osjećaje – pa tako i Petar.

"Ne zamaram se komentarima drugih djevojaka. Razumijem njihovu reakciju i emocije u tom trenutku, ali smatram da Petar treba slušati sebe i svoje osjećaje. On je dao ključ onome kome je želio.", rekla je Anastasia.

Najviše pažnje izazvala je upravo noć provedena bez kamera. Anastasia priznaje da nije znala što očekivati, ali ju je Petar ugodno iznenadio.

Foto: RTL

"Iako nismo imali puno vremena, iskoristili smo ga da se bolje upoznamo. Izvan kamera je vrlo sličan kao pred njima džentlmen, ali opušteniji i otvoreniji."

Ta večer bila je, kaže, prekretnica. Pomogla joj je da jasnije sagleda situaciju i shvati da s Petrom osjeća mir i sigurnost koje ranije nije imala.

