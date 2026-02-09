U derbiju kola na Rujevici podjela bodova: Dinamo i dalje u velikoj prednosti na vrhu

bilo je mirno /

Derbi 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Rijeke i Dinama na Rujevici završio je bez pobjednika, ali i bez golova.

Bio je to njihov treći međusobni susret ove sezone nakon što je Dinamo dobio prve dvije utakmice. Na Rujevici je bilo 2-0 za 'modre' dvama pogocima najboljeg strijelca HNL-a Diona Drene Belje. Drugi susret na Maksimiru dobio je Dinamo 2-1. Za Zagrepčane su golove dali Monsef Bakrar i Arber Hoxha, a za Rijeku je zabio Merveil Ndockyt.

Ovoga puta nije bilo pobjednika, ali niti golova. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica, Dinamo je bio aktivniji, posebno u prvom dijelu, međutim nije uspio probiti domaću obranu.