Legende ponovno na okupu: Hoće li Modrić dovesti starog prijatelja u Milan?

Luka Modrić u nedjelju navečer imao je posebno društvo koje je odmah potaknulo nagađanja među nogometnim zaljubljenicima. U istom gradu, daleko od reflektora terena, susreli su se bivši suigrači iz Real Madrida, Luka Modrić i Sergio Ramos, dugogodišnji kapetan i zaštitni znak obrane “Kraljevskog kluba”.

Njihovo prijateljstvo datira iz najuspješnijih godina Reala, a susret nije prošao nezapaženo ni na društvenim mrežama. Ramos je uz zajedničku fotografiju poručio: “Uvijek je radost vidjeti te, brate. Još mnogo zajedničkih trenutaka”, dodatno potpirivši maštu navijača.

Ramosova klupska budućnost trenutačno je otvoreno pitanje. Tijekom karijere dvaput je nosio dres Seville, prvi put na početku profesionalnog puta, a potom i u sezoni 2023./24., nakon dvije godine provedene u PSG-u. Posljednja epizoda odvela ga je u meksički Monterrey, no ugovor je istekao i 39-godišnji stoper ponovno je slobodan igrač. Iako se bliži četrdesetoj, prema pisanju španjolskih medija, mirovina zasad nije na njegovu radaru.

Španjolski AS navodi kako Ramos razmatra više opcija. U medijima se spominje čak i ideja o povratku u Sevillu u drukčijoj ulozi, no istodobno se pojavila i vrlo zanimljiva informacija, interes Milana. Upravo ondje danas igra Modrić, što je dodatno zakuhalo priču o mogućem ponovnom ujedinjenju dviju legendi, ovaj put u dresu “Rossonera”.

Hoće li se nogometna priča koja je godinama dominirala Europom nastaviti na San Siru ili je riječ tek o prijateljskom susretu starih saveznika, pokazat će vrijeme.

