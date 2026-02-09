Umro je Stipe Kedžo, trener koji je spasio NK Zagreb i donio Šibeniku titulu prvaka

U 80. godini umro je legendarni hrvatski nogometni trener i pedagog Stipe Kedžo.

Rođeni Drnišanin, Kedžo je tijekom svoje četrdesetogodišnje karijere bio sinonim za strogu disciplinu i neumoran rad, a pamtit će se prvenstveno po povijesnim uspjesima sa Šibenikom i spašavanju posrnulog Zagreba.

Zlatno doba Šibenika i spas u Kranjčevićevoj

Stipe Kedžo najdublji je trag ostavio u svom Šibeniku. Vrhunac njegove karijere na Šubićevcu dogodio se 1983. godine, kada je sa Šibenikom osvojio titulu amaterskog prvaka Jugoslavije. Taj povijesni uspjeh vratio je klub iz trećeg u drugi rang natjecanja i zauvijek ga upisao u anale šibenskog sporta. Njegova odanost klubu nije poznavala granice, što je dokazao i u najtežim danima Domovinskog rata, kada je kao ratni trener prkosio opasnosti i vodio momčad na utakmice.

Jednako dubok trag ostavio je i u Zagrebu, gdje ga pamte kao spasitelja NK Zagreba. Preuzeo je klub iz Kranjčevićeve ulice dok se nalazio u Trećoj ligi, na rubu propasti, i svojim ga je radom doveo do praga Prve lige. Bio je to podvig koji mu je donio status legende i među navijačima "Pjesnika".

"Ivićevac" čvrste ruke koji je stvarao reprezentativce

Stipe Kedžo bio je poznat kao beskompromisni "ivićevac", sljedbenik slavne škole Tomislava Ivića. Njegova filozofija temeljila se na strogom "nogometnom spartanstvu", radu i disciplini, od čega nije odstupao ni za milimetar. Upravo je takav pristup omogućio da kroz njegove ruke prođe čitava plejada talentiranih igrača. Najpoznatiji među njima svakako je Nikola Jerkan, kasniji hrvatski reprezentativac kojeg je Kedžo stvorio. Bio je više od trenera; bio je pedagog koji je mlade talente učio ne samo nogometu, već i životu.

Stipe Kedžo ostat će upamćen kao strastveni nogometni radnik, borac i učitelj. Njegova životna priča, ispunjena spektakularnim usponima, svjedočanstvo je o neslomljivoj strasti prema nogometu, sportu kojem je posvetio čitav svoj život.

