Hrvatski nogometaš se preporodio pa doživio noćnu moru: 'Uistinu me brine'

Lazio je u dramatičnoj utakmici 24. kola Serie A odigrao 2:2 na gostovanju kod Juventusa, no sjajan rezultat i vodstvo od dva pogotka ostali su u sjeni loših vijesti. Hrvatski veznjak Toma Bašić, koji proživljava preporod ove sezone, morao je napustiti igru zbog ozljede, a izjave trenera Maurizija Sarrija nakon susreta unijele su dodatan nemir među navijače rimskog kluba.

Bol u mišiću

Bašić je bio starter u velikom derbiju u Torinu i odigrao je vrlo dobro prvo poluvrijeme, u kojem je Lazio poveo golom Pedra. Međutim, u završnim minutama prvog dijela, hrvatski nogometaš osjetio je oštru bol u bedrenom mišiću. Iako je stisnuo zube do odlaska na odmor, povratak na teren u drugom poluvremenu nije bio moguć te ga je zamijenio Fisayo Dele-Bashiru. Lazio je u nastavku povisio na 2:0, no Juventus se do kraja uspio vratiti i izboriti bod golom u 96. minuti.

Sarri: Jedina prava ozljeda je Bašićeva

Nakon utakmice, trener Lazija Maurizio Sarri pohvalio je karakter momčadi, ali nije skrivao zabrinutost zbog ozljeda. Iako je morao napraviti čak tri prisilne izmjene, jasno je istaknuo čija ga situacija najviše pogađa. "Tijekom utakmice smo imali problema s Mariom Gilom i Oliverom Provstgaardom, ali mislim da kod njih nije riječ o nečem ozbiljnom. Jedina prava ozljeda, ona koja me uistinu brine, je Bašićeva", izjavio je 67-godišnji strateg, potvrdivši da bi hrvatski veznjak mogao duže izbivati s terena. Detalji i točna težina ozljede bit će poznati nakon magnetske rezonancije.

Nevjerojatan povratak prekinut u najgorem trenutku

Ova ozljeda za Tomu Bašića dolazi u najgorem mogućem trenutku, nakon što je prošao nevjerojatan put od otpisanog igrača do ključnog čovjeka u Sarrijevoj momčadi. Na početku sezone bio je izvan kadra i popisa igrača za Serie A, no svojim se radom i zalaganjem uspio nametnuti i izboriti status standardnog prvotimca. Do utakmice s Juventusom odigrao je petnaest susreta u prvenstvu, od čega je četrnaest započeo, upisavši pritom jedan pogodak i dvije asistencije. Ironijom sudbine, svoj jedini gol sezone postigao je upravo protiv Juventusa u prvom dijelu prvenstva. Izostanak Bašića bit će velik udarac za ambicije Lazija, čiji je vezni red ionako oslabljen.

