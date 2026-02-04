Modrić i Livaković poslali snažnu poruku novim hrvatskim sportskim junacima

Hrvatska futsalska reprezentacija od 17.00 u Areni Stožice u Ljubljani igra polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva protiv jake Španjolske. Utakmicu možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr. Uoči utakmice deseteljeća za hrvatski futsal, poruku podrške poslali su kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i golman Dinama Dominik Livaković. 'Vatreni' su zaželjeli sreću futsalašima.

Luka Modrić je istaknuo:

"Čestitam vam na ulasku u polufinale i što ste uspjeli izjednačiti najbolji rezultat u povijesti hrvatske malonogometne reprezentacije. Nadam se da možete napraviti taj idući korak i plasirati se u finale, što bi bilo fenomenalno, ali i bez toga ste već napravili velike stvari. Zato uživajte i želim vam puno sreće", kazao je Luka Modrić.

Hrvatska je nikad bliže povijesnom uspjehu - da preskoči četvrto mjesto s Eura 2012. Spektakl kreće u 17 sati, a možete ga gledati samo na platformi VOYO. Na VOYO možete gledati i drugo polufinale, utakmicu Portugala i Francuske od 20.30. U subotu je na redu velika završnica - u 16 sati na rasporedu je utakmica za treće mjesto, a u 19.30 kreće borba za pobjedu na Europskom prvenstvu! RTL je uspio osigurati dodatna prava za prijenos na televiziji pa će tako gledatelji, osim na platformi Voyo, borbu za zlato i broncu moći ćete pratiti na RTL 2! Ne propustite spektakularnu završnicu futsalskog Eura - na platformi Voyo i kanalu RTL 2!

Dominik Livaković je istaknuo:

"Pozdrav dečki. Prvo da vam čestitam na velikom uspjehu, na ulasku u polufinale, ali vjerujem da nas danas možete još jednom obradovati i ući u finale. Želim vam svu sreću svijeta i uz vas smo. Pozdrav veliki".

Kad je postalo jasno da će Hrvatska igrati završnicu turnira u susjednoj Sloveniji, najavljena je invazija hrvatskih navijača. Ulaznica za povijesno polufinale protiv Španjolske još ima pa ih možete kupiti preko sustava Eventim. Arena Stožice ima kapacitet oko 13.000 sjedećih mjesta. Cijene ulaznice se kreću između 15 i 20 eura.

"Za hrvatske navijače važno je istaknuti da se vrata Arene Stožice otvaraju u 15.30 sati. Svi posjetitelji se mole da na mjesto događaja dođu pravodobno te da budu na ulazu naznačenom na ulaznici najkasnije sat i pol prije početka utakmice te da koriste jedno od preporučenih parkirališta. S obzirom na to da je u terminu prve utakmice u Ljubljani uobičajeno pojačan promet, navijačima savjetujemo korištenje javnog prijevoza ili pažljivo planiranje dolaska", stoji na službenim stranicama HNS-a.

Hrvatska futsalska reprezentacija uskoro igra ključnu utakmicu polufinala Europskog prvenstva protiv favorizirane Španjolske u Areni Stožice u Ljubljani. Reprezentativci Marinka Mavrovića ciljaju najbolji plasman u povijesti, a susret počinje u 17 sati. Nakon njega, odigrat će se i polufinalni susret između Francuske i Portugala.

Podsjetimo, Hrvatska je prvenstvo otvorila s dva remija, 2-2 protiv Francuske i Gruzije, a potom su u nastavku natjecanja pobijedili Latviju (4-1) i Armeniju (3-0) te se plasirali u drugi krug. Dosad je najveći uspjeh hrvatskih futsalaša bilo četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2012., kada je momčad predvodio kapetan Franco Jelovčić.

Španjolska je do polufinala prošla bez poraza. U grupi su pobijedili Sloveniju 4-1, Bjelorusiju 2-0 i uvjerljivo svladali Belgiju 10-3. U četvrtfinalu su izbacili Italiju pobjedom 4-0.

