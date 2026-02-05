Slovenka među favoritima na Dori! Mojmiri otkrila tajnu uspjeha: 'Ovo Hrvatska još nije vidjela'

Dora je za tjedan dana, bira se predstavnik za Eurosong u Beču, koje neće biti nimalo politički. Zasad je na kladionicama broj jedan Izrael, zbog kojeg pet zemalja neće sudjelovati.

Među njima je i Slovenija, koja je rekla 'NE' Eurosong, ali Slovenka Nives Cilenšek odnosno Zevin možda ipak ode. I to ako pobijedi na hrvatskoj Dori.

Ova 'balkanska bubblegum umjetnica' favoritkinja je publike. Njezin spot ima najviše pregleda od svih kandidata. U čemu je tajna otkrila je Mojmiri Pastorčić u RTL Direktu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

630 tisuća ljudi je pogledalo tvoj video. To je najgledaniji spot na Dori. Znači, ljudima se sviđa tvoja pjesma?

Pa definitivno i potrudili smo se za spot maksimalno, tako da mislim da je to dobar odgovor.

Čini mi se da ima nekih paralela s Baby Lasagnom - pjesma o tome treba li otići negdje drugdje živjeti. Je li tako?

To mi je puno ljudi isto kaže. Ja nikad nisam pomislila na to, ali da, bila sam u unutarnjem konfliktu sama sa sobom, da li treba da idem van ili ostajem ovdje. I onda znaš, osjeća se neka ljubav prema domu i tuga da ga trebaš zapustiti.

Ti si iz Slovenije, ali na Dori se natječeš jer si zapravo Hrvatica

Moji roditelji su isto odavde. Tata je iz Hrvatske. Puno vremena sam provela u Hrvatskoj. Uvijek sam se više osjećala doma ovdje nego u Sloveniji. I ta pjesma je o tome - tražiš svoj identitet i kako da prihvatiš svoju kulturu koju možda totalno ne razumiješ

Kažeš da si 'balkanska bubblegum umjetnica', što to znači?

Već par godina ja stvaram neki novi sound, neki sound koji je već u svijetu poznat, a kod nas nije toliko. I onda sam stavila bubblegum kao moj novi žanr koji ja ovdje radim.

Ovo je tvoj svakodnevni styling ili ovo za scenu? Je li se jednako oblače Nives ili Zevin?

Vrlo slično. Definitivno neću s tim ići u trgovinu, ali to je dosta u meni.

A što možemo onda očekivati na pozornici Dore?

Definitivno zabavu, energiju i ja mislim da će biti zanimljivo vidjeti neku mladu žensku solo izvođačicu koja će donijeti stvarno neku energiju i show i storytelling. Tako da, baš se radujem da ću pokazati nešto što nije Hrvatska dosad još vidjela.

Imaš li ti favorita među kandidatima na Dori?

Definitivno mi se sviđa je Ananda, Raketa. Ima i drugih puno dobrih, ali kao gledam nešto što je možda malo u mom fazonu

A proteklih godina možda netko od pobjednika Dore ili Eurosonga?

Baby Lasagna, definitivno Let 3. Zbog toga se mi sviđa Dora, jer čini mi se da podržavam malo luđe artiste. A od nekih godina nazad kao definitivno jeste Severina i Štikla

Zanimljivo, ti si Zevin, ali postoji i Devin?

Da. Upoznali smo se. Baš sam pričala s njim, zašto mi je ukrao ime

Nije ti ovo prvi put da si se prijavila na Doru? Već si pokušala, ali nije bilo uspjeha

Nisam prošla prošle godine, ali mislim da je to isto dobro jer možeš naučiti puno stvari

Koliko to opterećuje politička situacija oko Eurosonga?

Prije svega pokušavam da se ne opterećujem se time. Na kraju dana smo artisti koji samo želimo da budemo što bolji i da stvaramo muziku