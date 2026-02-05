FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUPER MARIO /

Hrvatski reprezentativac zabio velikanu i izbacio ga iz kupa

Hrvatski reprezentativac zabio velikanu i izbacio ga iz kupa
×
Foto: Spada/lapresse/profimedia

U polufinalu će Atalanta igrati protiv pobjednika dvoboja branitelja naslova Bologne i Lazija.

5.2.2026.
23:06
Hina
Spada/lapresse/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Polufinale talijanskog Kupa izborili su nogometaši Atalante nakon što su u Bergamu, u četvrtfinalnom susretu, s 3-0 pobijedili Juventus.

Atalanta je povela u 27. minuti kada je jedanaesterac realizirao Scamacca iako je dotad Juventus imao puno bolje prilike, a i okvir vrata je na startu susreta spašavao domaćina. Nakon toga je Juventus uzaludno pokušavao izjednačiti i vratiti se u igru, a Atalanta je završni korak prema polufinalu napravila u 77. minuti kada je Sulemana bio strijelac za 2-0. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je zaigrao od 83. minute, a samo dvije minute kasnije lijepo je s 15 metara naciljao suprotni kut i postavio konačnih 3-0.

U polufinalu će Atalanta igrati protiv pobjednika dvoboja branitelja naslova Bologne i Lazija. U srijedu je prvi polufinalist postao Inter pobjedom protiv Torina 2-1. Jedini je pogodak za Torino postigao donedavni napadač Dinama Sandro Kulenović. Inter u polufinalu čeka pobjednika dvoboja Napoli - Como.

Idućeg tjedna se igraju ta preostala dva četvrtfinalna dvoboja, a sastaju se Napoli - Como i Bologna - Lazio.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo koga je Dinamo prijavio za nastavak sezone u Europskoj ligi

Mario PašalićJuventusCoppa ItaliaAtalanta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SUPER MARIO /
Hrvatski reprezentativac zabio velikanu i izbacio ga iz kupa