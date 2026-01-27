Konstrakta objavila eurovizijsku pjesmu, ali odlučila ostati izvan natjecanja

Ana Đurić Konstrakta (47), srpska pjevačica i autorica, objavila je novu pjesmu pod nazivom "Prva", koja je dio njenog eurovizijskog serijala KZE26. Iako naslov sugerira povezanost s Eurosongom, Konstrakta nema namjeru sudjelovati u službenoj natjecateljskoj proceduri.

Paralelna eurovizijska platforma

"Pjesma 'Prva' objavljena je kao treća epizoda našeg eurovizijskog serijala, nakon 'In corpore sano' i 'Novo, bolje'. Umjesto službenog natjecanja, odlučili smo se za paralelnu platformu – KZE26 – kao prostor samostalnog pozicioniranja i bez ambicija odlaska na Eurosong", komentirala je Konstrakta.

Pjevačica je pojasnila kako novi pristup predstavlja nastavak serijala i kritiku trenutnog načina funkcioniranja natjecanja. "Službeni popis zemalja za Eurovision Song Contest 2026 kraći je za pet zemalja u odnosu na prošlu godinu. To pokazuje da i sami sudionici preispituju selektivnu primjenu deklarativnih principa apolitičnosti. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu – na Eurosong pod našim uvjetima", rekla je Konstrakta.

Digitalno i vizualno predstavljanje

Pjesma "Prva" dostupna je na kanalu Zemlje gruva i svim digitalnim platformama, objavljena u razdoblju pojačanog interesa javnosti za Eurosong i nacionalne selekcije diljem Europe. Glazbu za singl potpisuju Milovan Bošković i Ana Đurić, dok je tekst potpisala Ana Đurić. Video spot najavljen je za 28. veljače 2026. godine.

