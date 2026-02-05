FREEMAIL
Užas pred Olimpijske igre: Skijašu pri 120 km/h od udarca odletjela kaciga na 'stazi smrti'

Užas pred Olimpijske igre: Skijašu pri 120 km/h od udarca odletjela kaciga na 'stazi smrti'
Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

U djeliću sekunde njegovo se tijelo zavrtjelo u zraku, a potom je silovito probio vrata na stazi.

5.2.2026.
23:01
Sportski.net
Ntb, Ntb/alamy/profimedia
Svjetska sportska javnost s velikim iščekivanjem broji sate do petka, 6. veljače, kada će u Milanu i Cortini d’Ampezzo biti svečano otvorene 25. Zimske olimpijske igre. No uvertira u jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu donijela je i dramatičan podsjetnik koliko su natjecanja na snijegu nemilosrdna.

Tijekom treninga spusta na jednoj od najzahtjevnijih staza u alpskom skijanju, koju sami natjecatelji nazivaju i “stazom smrti”, došlo je do teškog pada austrijskog skijaša Daniela Hemetsbergera. Vozeći brzinom većom od 120 kilometara na sat, Austrijanac je na srednjem dijelu staze, nakon jednog od brojnih skokova, izgubio kontrolu nad skijama.

U djeliću sekunde njegovo se tijelo zavrtjelo u zraku, a potom je silovito probio vrata na stazi. Snimke su pokazale koliko je situacija bila ozbiljna – od jačine udarca kaciga mu je odletjela s glave, a Hemetsberger je, potpuno nezaštićen, velikom brzinom završio u sigurnosnoj mreži. Srećom, mreža je izdržala snažan udarac i spriječila moguće kobne posljedice.

 

 

Dok su mu u pomoć pristizali članovi osiguranja i medicinske službe, Austrijanac se držao za lice i nos, koji su bili obliveni krvlju. Iako vidno potresen, Hemetsberger je uspio samostalno ustati, stati na skije i spustiti se do cilja – prizor koji je, s obzirom na dramatičnost pada, mnogima bio pravo olakšanje.

Ovaj incident još je jednom naglasio brutalnost staze na kojoj su se natjecatelji našli uoči Olimpijskih igara. Samo dan ranije ozbiljan pad doživio je i Norvežanin Frederik Möller, što dodatno potvrđuje koliko će alpska natjecanja na predstojećim Igrama biti na granici izdržljivosti i rizika.

Zimske Olimpijske Igre 2026ZoiSkijanjeTežak Pad
najčitanije
Užas pred Olimpijske igre: Skijašu pri 120 km/h od udarca odletjela kaciga na 'stazi smrti'