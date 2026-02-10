Sve više Hrvata bježi iz Njemačke, razgovarali smo s povratnicima: Evo u čemu je stvar

POVIJESNI OBRAT /

Uvijek je za Hrvate bila obećana zemlja. Tamo su plaće poštene, a posao siguran. Tamo se isplati truditi i zna se red. Tko god je otišao, dobro je zaradio, a osigurao si je i finu mirovinu. Ali, očito više nije tako jer sve više Hrvata odlučilo je reći: Auf Wiedersehen, Deutschland.

Prošle je godine u Njemačku odselilo oko 11 tisuća Hrvata, no istovremeno je zemlju napustilo njih dvostruko više. Svaka priča o povratku posebna je na svoj način.

„U Njemačkoj je bilo sve super, ali neka druga vremena su došla“, kaže Marija Božić, povratnica iz Njemačke. Slično razmišlja i Josip Papazović, koji se u Hrvatsku vratio iz Švicarske. „Ja nisam dobio neko bogatstvo odozgor da bi mogao prosipat neke priče, ali znam kakve su vamo plaće i puno ljepše se živi u Hrvatskoj sa sto eura nego što se živi vani sa sto franaka“, kaže.

Brajde Sankt Gallena zamijenio je prije nekoliko mjeseci Pazinom, gdje danas radi kao lakirer. Presudno za povratak, kaže, bilo je shvaćanje da život vani više nije bajka. „Presudno je bilo to da se vratimo nazad, što život više vani nije bajka. Plaće su ostale iste, a uvjeti, režije i to – sve je skuplje“, objašnjava.

O njegovom putu već se govorilo – od rodnih Našica, preko Varaždina gdje je radio kao profesionalni vojnik, do ljubavi koja ga je odvela u Švicarsku. Ondje je živio pet godina, a onda se s obitelji vratio u Istru.

„Jednostavno nam je trebalo 10 minuta. Odlučili smo se u 10 minuta da ćemo se vratit nazad jer život je vamo puno, puno ljepši nego gore“, kaže Josip. Više doznajte u prilogu Ivana Skorina.