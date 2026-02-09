Epsteinovi dokumenti su nevjerojatno štivo: Nema koga nije okupio, a tek usluge koje je radio?!

KORUMPIRANA ELITA /

Tema broj jedan u Americi, ali i u dobrom dijelu svijeta, su i dalje Epsteinovi dokumenti zbog kojih su ostavku već dala dva bliska suradnika britanskog premijera, savjetnik u slovačkoj vladi i jedna norveška ambasadorica, čovjek koji je izumio Segway i jedan moćni američki odvjetnik. Nevjerojatna je mreža ljudi koju je oko sebe okupio osuđeni pedofil i trgovac ljudima. Dijelio je savjete bivšem izraleskom premijeru kako zaraditi novac, družio se s new age guruom Deepakom Choprom koji je napisao 95 spirituralnih knjiga, a koji u jednom mailu piše: "Bog je tumačenje. Slatke cure su stvarne."

Nema koga nije znao, i nema koje usluge nije obavljao. Nekad je nabavio Pradine, nekad Hermes torbice, nekad samo let na njegovom avionu, nekad visoku šveđanku. Upisao je kćer Woody Allena na Sveučilište Bard, Noamu Chomskom nabavio pulover od kašmira. Organizirao je izlete na svoj otok, naravno nekada i društvo mladih djevojaka. Dogovarao ture po Bijeloj kući, dogovarao uloge u filmovima. Epsteinovi dokumenti nevjerojatno su štivo koje otkriva kako se ponaša klasa privliegiranih, ili kako to zaključuje Guardian: potvrđuje sumnje ljudi da svijetom vlada neformalni klub ultra bogatih za koje pravila ne vrijede, korumpirana elita.