Nastavak suđenja Dekaniću: Nevjerojatno, ali jedno pitanje još uvijek je bez odgovora

NEOČEKIVANI ODGOVOR /

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Damiru Dekaniću i ostalim optuženima za neistinito prikazivanje prometne nesreće koju je prema optužnici bivši župan Vukovarsko-srijemske županije izazvao vozeći službeni automobil u alkoholiziranom stanju.

Stigao je odgovor proizvođača vozila o aktivaciji zračnih jastuka i zatezača sigurnosnih pojaseva pri sudaru i iznenadio prometnog vještaka koji nije mogao odgovoriti na ključno pitanje – koliko je osoba u trenutku prometne nesreće uistinu bilo u automobilu. Više u prilogu Bojana Uranjeka.