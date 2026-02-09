Mirjana Rakić za Direkt objasnila što je to bogataše privuklo Epsteinu

KORUMPIRANA ELITA /
Epsteinovi dokumenti su nevjerojatno štivo: Nema koga nije okupio, a tek usluge koje je radio?!
Bivši američki predsjednik. Sadašnji američki predsjednik. Sadašnji američki ministar trgovine. Bivši norveški premijer, bivši francuski ministar kulture. Američki senatori. Suvlasnik New York Giantsa. Dužnosnici UN-a. Čelnica švicarske banke. Indijski bogataši. Tech milijarderi. Guverneri. Filmski režiseri. Matematičari. Teorijski fizičari. Akademici. Nema tko se nije družio s Epsteinom. U dokumentima doduše nema gošće Mirjane Rakić s kojom smo pročešljali ovu temu. Pogledajte video