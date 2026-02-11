Lelek kod Mojmire uoči nastupa na Dori: 'Nitko se ne bi trebao odreći onoga što jest'

Sutra je prva polufinalna večer Dore, Hrvatska će u nedjelju odabrati pjesmu i izvođača koja će nas predstavljati na Eurosongu u Beču. A kladionice misle da će pobijediti - Lelek.

Pet djevojaka čiji je zvuk i moderan i tradicionalan, i etno i pop. Njihovu snažnu izvedbu i dramatičan spot za pjesmu 'Andromeda' pogledalo je gotovo pola milijuna ljudi, što je nakon Zevin i Tome, treći najveći broj pregleda.

S tetovažama na licu grupa Lelek pjeva o sicanju, tetoviranju kojim su se žene u BiH protivile prisilnoj islamizaciji. Na Dori su prvi put bile lani, po glasovima publike bile su druge.

Korina, Lara, Inka, Judita i Marina nisu sve stale za stol, kod Mojmire su gostovale izaslanice Leleka: Inka Večerina Perušić i Korina Olivia Rogić.

U četvrtak pjevate u polufinalu Dore, kakav je osjećaj dva dana prije? Imate li tremu?

Zapravo nemamo tremu, barem ne onu klasičnu. Možda neku pozitivnu tremu, ali prije svega smo jako uzbuđene. Dali smo sve od sebe i sad se trudimo biti u što boljem stanju, tako da prevladava uzbuđenje.

Kako se uopće pripremate za Doru? Kako izgledaju zadnji dani?

Pripreme traju mjesecima unazad, a zadnji dani su u pravom turbo tempu. Moram priznati da smo danas odlučile uzeti jedan dan off, malo se isključiti zbog mentalnog zdravlja. Inače su pripreme jako intenzivne i svakodnevne.

Sirova jaja, to je samo mit?

Još nisam probala, ali ideja nam je. Sutra je ideja da probamo.

Nemojte samo u četvrtak! Jako je zanimljivo da ste tradiciju sicanja prenijele u današnje vrijeme, vaša pjesma je priča o teškom ženskom iskustvu i hrabrim Hrvaticama…

Pjesma je inspirirana ženama koje su se tetovirale kako bi izbjegle ropstvo. Na taj su način na sebi ostavljale vizualni trag svog identiteta. Poruka pjesme je da se nitko ne bi trebao odreći svoje pripadnosti ni onoga što jest. Pjesma nam je jako snažna i puno nam znači, zato se trudimo da i scenski i vizualno prenesemo cijelu priču.

Spot je gotovo hipnotički, gleda se u jednom dahu. Hoće li tako izgledati i scenski nastup? Hoćete li tetovaže imati i u četvrtak?

Nastup će biti atmosferičan. Stvarno ćemo se truditi prenijeti emociju iz spota. Spot je sniman filmski, što na pozornici, nažalost, ne možemo u potpunosti ostvariti, ali emocija i identitet pjesme sigurno će biti prisutni. Bit će i tetovaža – to je cijeli identitet 'Andromede'.

Mislite li da bi ovakva pjesma, koja je i tradicionalna i moderna, zapaženo prošla na Eurosongu?

Mislimo da bi super prošla. U jednu ruku, poanta Eurosonga je predstavljati zvuk države koju predstavljaš. Lelek je moderna pop glazba s etno elementima i višeglasjem koje ljudima općenito jako paše. Vidimo to i po reakcijama publike da im se sviđa.

Eto, ako publika odluči da mi trebamo predstavljati Hrvatsku, mislim da bi im se sviđalo, taj neki dio hrvatskog identiteta da se pokaže široj publici. Mislimo da je to lijepo.

Jeste li vidjeli da je Ukrajina odabrala pobjednika, grupu koja se zove Leleka?

Jesmo, jako nam je to simpatično. Super nam je pjesma i baš nam se sviđa. Ako odemo u Beč, izgleda da bi ovo mogla biti godina Leleka.

Pola milijuna ljudi vidjelo je vaš spot, prve ste na kladionicama. Je li to pritisak ili…?

Pozitivan pritisak. To je lijep odgovor na ono što radimo i na ovu pjesmu i jako nam je drago. Imamo velika očekivanja od sebe samih, a sav fokus nam je na tome da nastup bude moćan i da damo najbolje od sebe.

Već ste jednom probale, bile ste lani na Dori, međutim tad ste se tek okupile. Kakva je sad dinamika?

Puno je bolja jer se duže poznajemo i spremnije smo. Prošle godine smo se upoznale možda mjesec dana prije same Dore. Sve je bilo brzo i intenzivno, ali smo se snašle i uspjele uživati u procesu. Ove godine se duže poznajemo i to nam jako puno znači kao grupi.

Povezane smo.

Kad gledate godinama unazad, koji su vaši favoriti pobjednika dosadašnjih Dora ili Eurosonga?

Pet nas je pa svaka ima svoje favorite. Baby Lasagna nam je zajednički, netko voli Let 3, a od Eurosonga izdvojile bismo Severinu i Måneskin.