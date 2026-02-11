U Bahreinu prvi pravi ispit novih bolida: Analiziramo tko će dominirati novom sezonom Formule 1

POČELO ODBROJAVANJE /

Manje je od mjesec dana do početka nove sezone Formule 1 - sezone koja neće biti samo nastavak prošle nego potpuno nova faza najskupljeg sporta na svijetu. I koju ćete uživo moći gledati na RTL-u i platformi Voyo.

Na stazi u pustinji Bahreina počela je prva serija testiranja, a prvog dana dominirali su četverostruki svjetski prvak Max Verstappen i aktualni Lando Norris koji je ostvario najbolje vrijeme. Šarl Lekler u Ferrariju bio je treći, a što s Ferrarijem ima Kim Kardashian pogledajte u prilogu.