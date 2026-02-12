Političari na udaru prijetnji: Stručnjak otkriva tko su osobe koje stoje iza brutalnih poruka

Ivan Penava, potpredsjednik Hrvatskog sabora i član Domovinskog pokreta, primio je na Facebooku uznemirujuću prijetnju smrću. Sporna poruka ispisana je ćirilicom, s profila pod imenom Macan Spasic.

Prema sadržaju komentara, nepoznata osoba Penavi je poručila: "J...m ti mater gde te god vidimo samo polako. Metak u čelo ti je spreman." Poruka je objavljena nakon što je Penava najavio promociju knjige o ratnim zločinima nad hrvatskim narodom u Sloveniji.

Penava ističe da se ne želi miješati u posao policije te da ima, kako kaže, duboko povjerenje u hrvatski obavještajni sustav i policiju. Navodi da ne sumnja kako će u najkraćem roku biti otkrivena i adresa i pošiljatelj prijetnje. Dodaje da će se tek vidjeti hoće li počinitelj biti u dohvatu sustava, ali da, poučen dosadašnjim iskustvom, očekuje kako će se vrlo brzo doznati tko stoji iza poruke i "koji se junak sakrio iza toga".

Političari česte mete

Nije ovo prva prijetnja koju je primio, navodi se da je i prošle godine dobio nekoliko prijetnji. Političari su često mete uvreda i kritika na društvenim mrežama, ali i ozbiljnih prijetnji. U scenariju se spominje i da su nedavno prijetnje bile upućene ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, zbog čega je jedan muškarac završio u istražnom zatvoru.

Stručnjak za računalnu sigurnost Alen Delić objašnjava da je za pronalazak pojedinih počinitelja potrebno vrlo malo vremena, dok kod drugih postupak može trajati godinama.

Kaže da dio osoba koje upućuju prijetnje djeluje pod snažnim emocijama, pa ne mare za vlastitu privatnost i ne trude se ostati anonimni, zbog čega ih je lakše pronaći. Za druge, napominje, treba više vremena, ali smatra kako ih nije nemoguće otkriti i da je upravo to glavna poruka. Slično tvrdi i bivši djelatnik Sigurnosno obavještajne agencije Bruno Pavić.

Prijetnje su kazneno djelo

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, policija svake godine zabilježi u prosjeku oko sedam tisuća kaznenih djela prijetnji.

Od toga razriješi 98 posto slučajeva. Ove brojke odnose se na sve žrtve prijetnji, ne samo na političare.

Demokracija uvijek podrazumijeva slobodu govora, ali prijetnja smrću nije sloboda, već kazneno djelo.