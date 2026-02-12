Liječnici pozvali rodilje da doniraju svoje posteljice: Njihovo tkivo može spasiti živote

U Klinici za pedijatriju i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice dvije su rodilje dale svoju posteljicu u banku tkiva kako bi pomogle drugima.

Točnije, dale su odobrenje za korištenje posteljica koje su proslijeđene u Banku tkiva na Klinici za Traumatologiju iz koje će se dalje izdvojiti matične stanice, koje se koriste u regenerativnoj medicini, primjerice kod obnova hrskavice, kože i tkiva.

Iz bolnice apeliraju na sve rodilje koje su u mogućnosti da doniraju posteljicu i učine ovo humano djelo.

"Iskreno nisam ni znala da je to uopće moguće. Međutim, u utorak, kada sam zaprimljena u bolnicu, mi je stručni tim objasnio o kakvom postupku je riječ i da služi drugima za transplantacije. Pitali su me bi li bila zainteresirana da doniram posteljicu. Obzirom da je to nekome može učiniti dobro, bez razmišljanja sam odlučila da želim", kazala je Ivana.

Posteljica se najviše koristi u oftalmologiji

Voditeljica odjela banke tkiva objasnila je za što se sve koriste posteljice.

"Od posteljice mi napravimo amnijske presatke i oni se koriste za regeneraciju tkiva. Prije svega se primjenjuje u oftalmologiji, ali se mogu primjenjivati i kod teško opečenih pacijenata i kod rana koje teško zacjeljuju", objasnila je dr. Marija Zekušić.

Kada posteljica pristigne u banku tkiva, prvo se radi postupak dekontaminacije, a onda i ispiranja.

"Nakon toga kreće izrezivanje amnijske membrane na točno određene veličine. Te veličine mogu biti 4x4 centimetara, što je standardna i ona se najčešće koristi u oftalmologiji. Međutim, možemo raditi i velike presatke, koji se koriste kod teško opečenih pacijenata", kazala je Zekušić.

Od samo dvije rodilje, može se napraviti 100-tinjak presadaka za oftalmologiju.

"Međutim, ako imamo potrebe za teško opečene pacijente, onda nam je potrebno više posteljica", rekla je Zekušić i dodala da presadke čuvaju dvije godine.

"Prije nego što budu spremni za kliničku primjenu, postoji jedan period gdje je potrebno dobiti laboratorijske nalaze. To su mikrobiološki nalazi, serološki i PHD nalazi. Na osnovu njih se procjenjuje je li posteljica prihvatljiva za kliničku primjenu", rekla je Zekušić.