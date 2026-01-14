Baturina na izlaznim vratima Coma? Englezi čekaju

Martin Baturina stigao je u Como kao klupski rekorder od 18 milijuna eura, no zasad je u sjeni. U 13 nastupa upisao je dva gola i asistenciju, ali prednost u veznom redu ima Nico Paz, jedan od nositelja momčadi.

Unatoč povjerenju koje mu javno daje Cesc Fàbregas, talijanski TuttoMercatoWeb piše da je za Baturinu zainteresiran Leeds. Pregovori su još u začetku, a Englezi razmatraju posudbu ili trajni transfer.

Como bi navodno tražio između 22 i 25 milijuna eura.

Mogući odlazak na Otok mogao bi biti važan i za njegov status u reprezentaciji. Baturina je u planovima Zlatka Dalića, ali veća minutaža ključna je uoči Svjetskog prvenstva, a upravo bi mu je Leeds mogao ponuditi.

