OVO BI MOGAO BITI SPAS /

Baturina na izlaznim vratima Coma? Englezi čekaju

Baturina na izlaznim vratima Coma? Englezi čekaju
Foto: Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia

Mogući odlazak mogao bi biti važan i za njegov status u reprezentaciji

14.1.2026.
21:07
Sportski.net
Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia
Martin Baturina stigao je u Como kao klupski rekorder od 18 milijuna eura, no zasad je u sjeni. U 13 nastupa upisao je dva gola i asistenciju, ali prednost u veznom redu ima Nico Paz, jedan od nositelja momčadi.

Unatoč povjerenju koje mu javno daje Cesc Fàbregas, talijanski TuttoMercatoWeb piše da je za Baturinu zainteresiran Leeds. Pregovori su još u začetku, a Englezi razmatraju posudbu ili trajni transfer.

Como bi navodno tražio između 22 i 25 milijuna eura.

Mogući odlazak na Otok mogao bi biti važan i za njegov status u reprezentaciji. Baturina je u planovima Zlatka Dalića, ali veća minutaža ključna je uoči Svjetskog prvenstva, a upravo bi mu je Leeds mogao ponuditi.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov 'kolodvor': Petković, Baturina, Pjaca i Ademi odlaze, a tko dolazi?

Martin BaturinaLeedsComo
