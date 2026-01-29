EHF žestoko odgovorio Daguru i cijeloj Hrvatskoj: 'Iz Karlovca ste putovali u Zagreb'

Nakon što je Dagur Sigurdsson javno kritizirao organizaciju EHF-a, ta europska krovna organizacija poslala je službeno priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

"Europski rukometni savez izdaje sljedeću izjavu nakon što je hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson otvoreno kritizirao organizacijske okolnosti na muškom EHF EURO 2026 na polufinalnoj konferenciji za novinare u četvrtak.

Europski rukometni savez priznaje kritike rasporeda prvenstva. Raspored za EHF EURO odlučuje se između organizatora i EHF-a mnogo prije početka prvenstva. U ovaj proces donošenja odluka uključena su sva relevantna tijela dionika, tj. Upravni odbor nacija koji predstavlja nacionalne saveze. Raspored je poznat svim momčadima najkasnije s konačnim ždrijebom turnira više od šest mjeseci prije turnira.

Potvrđuje se da se momčadi koje dolaze iz Malmöa suočavaju s izazovnijom situacijom. Međutim, treba napomenuti da su se na prethodnim prvenstvima momčadi suočavale sa sličnim rasporedima, na primjer 2018. na EHF Euru koji je bila domaćin Hrvatska.

Za hotel momčadi u Silkeborgu, EHF i organizacijski odbor do sada su dobili samo pozitivne povratne informacije. Silkeborg je odabran kao hotel za hrvatsku delegaciju kako bi se ponudili identični uvjeti za dva polufinalista koji se suočavaju, Njemačku i Hrvatsku. Hrvatska delegacija je naknadno obaviještena u srijedu navečer.

Nešto dulja putovanja na međunarodnim prvenstvima nisu neuobičajena. Na IHF Svjetskom prvenstvu za muškarce 2025., Hrvatska je boravila u Karlovcu da bi na kraju otputovala u Zagreb na svoje utakmice.

Raspored za medije za sve momčadi, kako ga je utvrdio Europski rukometni savez, priopćuje se svim momčadima znatno unaprijed.

Nakon EHF EURA 2026., Europski rukometni savez zajedno s organizatorima pažljivo će procijeniti organizaciju prvenstva i donijeti odgovarajuće zaključke".

