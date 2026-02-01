Doznajemo jesu li zvali Thompsona na doček rukometaša: Evo što kaže njegov menadžment!

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom rukometnom prvenstvu u Herningu. U susretu za treće mjesto izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island 33-34.

Portal Net.hr doznaje kako će doček našim brončanim junacima biti u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića u 16.00, a ne u 16.30, kako je prvotna informacija bila. U 16.00, naime, dolaze na Trg bana Josipa Jelačića igrači, doznajemo iz gradskog poglavarstva uz informaciju da program počinje u 15.00.

Kako RTL Danas doznaje iz Thompsonovog menadžmenta, poziv rukometaša da im zasvira Marko Perković zasad nije stigao. Bilo je neformalnih kontakata proteklih dana, ali danas ne. Ako bi igrači zatražili da im MPT opet zapjeva, on će to učiniti. “Takav poziv se ne odbija”, poručuju u Thompsonovom menadžmentu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dišite! Ovako su naši reprezentativci proslavili medalju nakon dramatične utakmice