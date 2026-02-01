Najbolji igrač utakmice za broncu otkrio što se događalo na terenu u pravoj drami

Nakon velike pobjede Hrvatske protiv Islanda, u emisiji „Vrijeme je za rukomet“ gostovali su najbolji igrač susreta Tin Lučin i legenda hrvatskog rukometa Domagoj Duvnjak, koji su u razgovoru s Markom Vargekom i Mirzom Džombom otkrili kako je sve izgledalo na terenu i koliko im ova medalja znači.

Lučin nije skrivao umor nakon iscrpljujuće utakmice, ali ni zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

„Bilo je jako naporno. Pronašli smo neka rješenja u šutu i mislim da smo zasluženo pobijedili. Iskreno, ovo mi je možda i veći uspjeh nego prošle godine jer smo bili podcijenjeni. Imali smo dosta promjena u momčadi, puno igrača je otišlo, ali baš nas je to dodatno diglo. Ovo je ogroman rezultat i veliki uspjeh za cijelu ekipu“, rekao je Lučin.

Posebno se osvrnuo na igru suigrača Verona Načinovića.

„Veron je odigrao fantastičnu utakmicu, stalno otvara prostor i jako nam puno znači. Prijatelji smo još od malih nogu i baš mi je drago zbog njega“, dodao je hrvatski reprezentativac.

Svoj pogled na utakmicu dao je i Domagoj Duvnjak. Legenda hrvatskog rukometa posebno je naglasila koliko je ova bronca važna igračima.

„Najbitnije je koliko njima ova medalja znači. Igrali su pod temperaturom, iscrpljeni, ali su doslovno razvalili utakmicu. Meni su utakmice za treće mjesto uvijek bile najdraže – pobijediš, uzmeš medalju i ideš kući pjevajući“, zaključio je Duvnjak.

Tin je na koncu otkrio, „Dagur ima ogromnu zaslugu za sve ovo. Nakon Mađarske nas je smirio, protiv Njemačke nismo uspjeli, ali nas je ponovno podigao. Rekao sam im – igrate za medalju i uzet ćete je. Nitko od nas prije dvije godine nije mogao ni sanjati da ćemo dvije godine zaredom osvajati medalju“.