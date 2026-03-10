FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'IZMISLIT ĆE NEŠTO' /

Hrvati priznali da strahuju od mračnog scenarija: 'Ovo su čekali nakon potresa i korone'

U našoj stalnoj rubrici 'Pitamo vas' i vas smo pitali očekujete li poskupljenje hrane. Izdvojili smo neke odgovore

10.3.2026.
17:26
RTL Danas
Patrik Macek/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova cijena plavog dizela iznosi 89 centi po litri, a udarac je to za ribare i poljoprivrednike. 

Prosječan spremnik sada će biti skuplji 4,5 eura te bi se ta poskupljenja mogla odraziti na cijene na tržnicama, ali i na ribarnicama. 

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali očekujete li poskupljenje hrane. Izdvojili smo neke odgovore. 

Odgovori čitatelja Net.hr-a

"Naravno", kaže Vesna, no dodaje da očekuje i rast plaće.

Roberto poručuje: "Svi su jedva čekali da dignu cijene nakon eura, korone pa potresa, a sada i rata. Ako neće biti rata, izmislit će oni već nešto, pa makar bio pomak osi nepoznate planete u dalekoj galaksiji".

"Očekujem li? Pa cijene su već narasle dok sam pročitala ovo pitanje do kraja", navodi pak Marijana

HranaPoskupljenjePitamo Vas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx