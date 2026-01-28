Liječnici ju optužili za zlostavljanje, a ona se slomila pred novinarima: Rasplakala se

Hrvatska liječnička komora (HLK) poručila je u srijedu da je pokrenula disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice Ivane Kovačić jer nijedan član HLK, neovisno o funkciji koju obnaša, ne može biti izuzet od obveze poštivanja Kodeksa medicinske etike i deontologije.

Reagirajući na istupe ravnateljice Kovačić protiv koje je pokrenut disciplinski postupak, HLK je priopćio da se postupak ne vodi zbog njezinih upravljačkih odluka, nego isključivo zbog sumnje u povredu Kodeksa.

Komora navodi da se disciplinski postupak ne odnosi na odluke ravnateljice kojima je dvjema liječnicama odbila priznati zakonom propisani koeficijent za plaće, jer su te odluke još u srpnju prošle godine ispravljene odlukom Upravnog vijeća bolnice, koje je odobrilo anekse ugovora o radu s višim, zakonitim koeficijentima. HLK ističe da u pitanja radnog prava nije ulazila niti će ulaziti, budući da ona nisu predmet disciplinskog postupka, što je, kako navodi, izrijekom utvrdilo i Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju.

HLK odbacuje navode o prekoračenju ovlasti

Suprotno tvrdnjama Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) i same ravnateljice, HLK odbacuje navode o prekoračenju svoje ovlasti te podsjeća da je Ustavni sud u dva navrata odbio zahtjeve za ocjenu ustavnosti Zakona o liječništvu i Kodeksa, čime je potvrđena zakonitost ovlasti Komore za vođenje disciplinskih postupaka.

Komora se osvrnula i na izjave ravnateljice o mogućem kršenju liječničke tajne, istaknuvši da je odavanje liječničke tajne protuzakonito te da je, ako postoje takva saznanja, obveza i odgovornost ravnateljice pokrenuti odgovarajuće postupke.

Ravnateljica Kovačić danas je izjavila da će sudjelovati u disciplinskom postupku, ali smatra da je riječ o napadima "glasne manjine" liječnika koji, kako tvrdi, djeluju zbog osobnih interesa. Na konferenciji za novinare, na kojoj je u jednom trenutku i zaplakala, ustvrdila je da se njezinim javnim prozivanjem šteti i njoj osobno i ustanovi koju vodi.

Ravnateljica o pokrenutom postupku

"Liječnica sam i članica Komore 26 godina i nepravedno je selektivno odlučivati koga će se braniti, a koga ne“, rekla je Kovačić, odbacivši optužbe o zlostavljanju kolega te navodeći da, ako je u komunikaciji nekoga nenamjerno povrijedila, zbog toga žali.

Podsjetimo, ravnateljica Kovačić za Net.hr komentirala je da će aktivno sudjelovati u postupku koji će voditi Hrvatska liječnička komora. "Uvjerena sam da ću dokazati kako posao ravnateljice Opće bolnice Karlovac obavljam stručno, profesionalno i savjesno, pridržavajući se najviših standarda medicinske etike te njegujući pošten i kolegijalan odnos prema kolegama. Kao liječnici s više od 25 godina iskustva u radu s pacijentima, u fokusu će mi uvijek biti pacijenti, njihovo zdravlje i pravo na kvalitetnu i pravodobnu zdravstvenu uslugu", rekla je.

Podršku joj je dao direktor UPUZ-a Dražen Jurković, koji je ocijenio da HLK nema legitimitet odlučivati o radu ravnatelja zdravstvene ustanove. HLK, međutim, poručuje da su svi članovi Komore ravnopravni te da zahtjevi za posebnim ili privilegiranim tretmanom pojedinih članova nisu prihvatljivi.

HUBOL o stanju u bolnici

HUBOL koji je podnio zahtjev za disciplinskim postupkom protiv Kovačić, na svojim je stranicama objavio kako situacija u upravljanju karlovačkom bolnicom nije dobra.

"U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 specijalista, a odlasci iz bolnice se nastavljaju i dalje. Devetero liječnika, zbog zlostavljanja na radnom mjestu, prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika. Četvero liječnika zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije prijavilo ju je Časnom sudu Komore, a dvoje je zbog mobinga bilo prisiljeno potražiti sudsku zaštitu. Izostanak povjerenja, degradacija liječničke profesije i narušeni međuljudski odnosi ozbiljno štete kvaliteti zdravstvene zaštite", navodi HUBOL.

Poručuju i da je pokretanje ovog disciplinskog postupka važan korak u zaštiti dostojanstva liječništva kao i u rasvjetljavanju profesionalne i etičke odgovornosti ravnateljice karlovačke bolnice.

Ministarstvo o slučaju karlovačke ravnateljice

Ministrica Irena Hrstić na upit Net.hr odgovorila je da Ministarstvo i dalje smatra da u svom djelovanju nije postupilo protupravno niti propustilo obveze u slučaju ravnateljice karlovačke bolnice Ivane Kovačić.

Na navode o mobingu, ministrica Irena Hrstić ističe, da je za takve situacije nadležna ovlaštena osoba za zaštitu prava radnika u navedenoj ustanovi, odnosno druga nadležna tijela koja se bave ovakvim pritužbama, a u ovom slučaju to je Hrvatska liječnička komora (HLK), kao neovisno tijelo za odlučivanje.

"Radni odnosi u zdravstvenim ustanovama uređeni su općim propisima o radu. Uloga zdravstvene inspekcije i nadzora pri Ministarstvu primarno je provjera zakonitosti rada i utvrđivanje eventualnih stručnih pogrešaka", poručila je ministrica Irena Hrstić na naš upit.

Kakva sankcija prijeti ravnateljici karlovačke bolnice?

Svoje stajalište ravnateljica karlovačke bolnice dokazivat će pred Časnim sudom HLK pred kojim će se voditi rasprava.

Iz Hrvatske liječničke komore za Net.hr otkrili su kakva sankcija prijeti ravnateljici karlovačke bolnice ako se dokaže njena odgovornost.

"Za lakše disciplinske povrede, liječniku se može izreći opomena ili novčana kazna, a za teže disciplinske povrede ukor, javni ukor, novčana kazna, privremeno oduzimanje licence tj. odobrenja za samostalan rad (uvjetno ili bezuvjetno) ili trajno oduzimanje licence. Za teže disciplinske povrede može se privremeno ili trajno ograničiti licenca s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se liječnik smije baviti", poručuju iz HLK.

