Macan: 'Plenković je morao pokazati da nije mlakonja, ali Tomašević se danas nametnuo kao lider ljevice'

Kako se sport pretvorio u politiku, sve će nam objasniti analitičar Krešimir Macan, koji nas čeka u Dubrovniku.

Krešo, evo danas je premijer Plenković organizirao Thompsonov koncert na trgu.

Izgledno je da je trebao tražiti suglasnost, ali izgledno je da je našao neko pravno uporište prema kojem Vlada ima pravo raditi što hoće na javnom dobru o čemu ćemo sigurno još raspravljati idućih dana. Ali, očito je procijenio da mora intervenirati jer inače bi ispao ili mlakonja ili suradnik Tomaševića i onda bi to iskoristile ove ekstremnije desne opcije koje su nekako uvijek iza u kuhinji u ovakvim događanjima. Isti ljudi koji su radili one ploče s HOS-ovim grbovima, oko njih radili probleme '18. - to je sve ista ekipa, dan-danas.

Tko govori istinu i tko je stvarno otkazao doček?

Grad Zagreb i Hrvatski Rukometni savez su se sve dogovorili, uvjete i troškove su čak podijelili popola. To je dogovoreno prije i zato je Grad mogao objaviti odmah po osvajanju medalje kada će biti doček. Kad je svlačionica rekla ne, Rukometni savez nije mogao ispoštovati dogovor pa mu je bilo bolje da otkaže, a znali su da će svi optužiti Tomaševića. Zanimljiv je detalj da su trebali platiti po pola pa su i jedni imali o čemu se dogovarati.

Jesmo li ovo gledali doček rukometaša ili početak kampanje za izbore?

Početak kampanje jer je silom prilika premijer morao ući i počistit teren. Kad smo čuli noćas ministra turizma Glavinu da ne daju pjevat ljudima hrvatske pjesme - onda je bilo jasno da smo u kampanji i da to nema veze ni s kakvim činjenicama i nikakvim uspjesima.

Tomašević kaže da je ovo udar države na grad Zagreb. I predsjednik mu drži leđa: nezakonito, neustavno?

Isto onoliko koliko je bilo neustavno Milanovićevo kandidiranje, i ovdje su se prekršile neke odredbe ili smjernice Ustava i neki zakoni, ali jednokratno pa će se valjda preživjeti.

Jandroković danas kaže da Možemo politizira doček. A Tomašević da se HRS politički svrstao. Tko politizira?

Svlačionica je izmanipulirana pa onda ili u suradnji sa Savezom ili Savez nije mogao kontrolirati svlačionicu su došli u situaciju da su morali otkazati. Rukometni savez je otkazao doček, ali su onda manipulativno sve uvalili Tomaševiću. Prije svega se Savez nije držao dogovora, a onda je Plenković tu vidio svoju priliku da mu ne prigovaraju da nije dovoljno veliki Hrvat.

Je li u pravu danas Robert Bajruši u Jutarnjem koji kaže da se Plenković pretvara u Karamarka?

Ne bih se s time složio jer ovaj program koji je na kraju bio na Trgu bi potpisao i Tomislav Tomašević da nije bilo spornih nastupa ranije. Imali smo situaciju da je Trg skandirao Anica sinjska kraljica, a Thompson nije to pjevao jer je dogovoreno da ne smije pjevati ništa što je sporno.

Bi li danas čuli Za dom spremni na trgu da je nastup dozvolio Tomašević?

To je kibi-dabi, ali možda bi.

Tko će izvući najviše koristi iz ove situacije?

Profitirat će i Plenković, ali i Tomašević je danas po procjeni mnogih ljudi postupio danas odlično i nametnuo se kao neki lider ljevice što je možda najviše na štetu Hajdaša- Dončić.

Već smo ranije vidjeli one memove Tomašević koji navija za Island... Nisam znala da ljevičari ne smiju biti navijači reprezentacije?

Ovdje se želi reći da vrhunski sport isključivo desni i to velikih Hrvata. Oni koji su gledale memove kako on jedva čeka da Hrvatska ne osvoji medalju bilo je upravo zato da ne bi bilo dočeka. Ta šačica ljudi koja priprema cijelo vrijeme tu situaciju pripremili su teren da se dogodi odgoda ili otkazivanje i eto dogodilo se. Spasio ih je Plenković.

Čini se kako nam je bilo puno lakše kad je himna reprezentacije bila Morska Vila Daleke Obale?

Bilo nam je super kad smo svi pjevali Kate i Mare i jednostavno smo se svi družili i nije bilo malih i velikih Hrvata i niti smo razmišljali hoće li netko viknuti "Za dom Spremni" bilo gdje niti nas je bilo briga.