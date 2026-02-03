Povijest je već tu, ali Hrvatice žele još: Čeka ih europski izazov protiv velesile

težak susret /

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija u srijedu u 20.15 sati igra protiv Španjolske utakmicu za peto mjesto na Europskom prvenstvu u portugalskom Funchalu. Hrvatice su do dvoboja stigle pobjedom protiv Izraela (16:11), dok su Španjolke uvjerljivo nadigrale Francusku. Iako aktualne europske velesile ulaze kao favoritkinje, hrvatska reprezentacija već je osigurala najbolji plasman u povijesti i sada ima priliku sezonu zaključiti novim iskorakom.