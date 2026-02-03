FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
težak susret /

Povijest je već tu, ali Hrvatice žele još: Čeka ih europski izazov protiv velesile

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija u srijedu u 20.15 sati igra protiv Španjolske utakmicu za peto mjesto na Europskom prvenstvu u portugalskom Funchalu. Hrvatice su do dvoboja stigle pobjedom protiv Izraela (16:11), dok su Španjolke uvjerljivo nadigrale Francusku. Iako aktualne europske velesile ulaze kao favoritkinje, hrvatska reprezentacija već je osigurala najbolji plasman u povijesti i sada ima priliku sezonu zaključiti novim iskorakom.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.2.2026.
20:52
Sportski.net
Hrvatska ženska Vaterpolo ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx