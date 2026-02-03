Hrvatska reprezentacija piše povijest: 'Našim navijačima obećavam jedno'

Nakon rukometaša, futsalski reprezentativci imaju priliku nastaviti trofejnu veljaču. Hrvatska reprezentacije sutra od 17 sati igra polufinale Europskog prvenstva protiv najtrofejnije reprezentacije tog natjecanja - Španjolske. Utakmicu možete pratiti uživo na Voyo. Reprezentaciju je u Ljubljani, uoči utakmice u kojoj može ostvariti najveći rezultat u povijesti futsala u Hrvatskoj, posjetila naša Kristina Livaja.

Posljednji trening taktike, ali i živaca - jer manje od 24 sata ostala su do njihove - utakmice života.

Hrvatska je nikad bliže povijesnom uspjehu - da preskoči četvrto mjesto s Eura 2012. Današnji kapetan tada je bio najmlađi igrač. Franco Jelovčić igra svoje zadnje prvenstvo, a najljepši završetak karijere bila bi medalja oko vrata.

"Najbolji mogući kraj bi to bio sigurno. Atmosfera je odlična, jako smo sretni radi ovog uspjeha. Mislim da vlada neka pozitivna nervoza, jedva čekamo tu utakmicu", kaže Franco.

Na putu do finala stoji najuspješnija reprezentacija u povijesti ovog natjecanja, čije je ime sinonim za futsal.

"Svi koji prate futsal znaju da je Španjolska futsal velesila, ljudi su 7 puta bili prvaci fenomenalna liga najbolja liga na svijetu i ne treba trošit riječi na njih oni su favoriti međutim mi nismo ušli u polufinale da bi se zadovoljili s ovim dok god postoji šansa mi se nadamo prolazu i sve ćemo napraviti da to i ostvarimo", kazao je izbornik Mavrović.

Španjolska je favorit, ali Hrvatska ima ono što se ne može utrenirati - karakter.

"Oni su pokazali na ovom EP kroz ove 4 utakmice strašnu mentalnu stabilnost, imali smo jako lošu realizaciju, ali to nije na njih psihofizički djelovalo i svaku utakmicu smo trebali dobiti i dobili smo", kazao je Boris Durlen.

Snaga ove reprezentacije upravo je u kolektivu. Svaka utakmica donosi novog junaka. Protiv Armenije iskočio je Ante Piplica, koji je svojim obranama prošle godine zaradio i pjesmu...

"Sad uhvatili ste me ovako na prepad, ali da to je svaki put kad pobijedimo utakmicu ili kad odigramo dobro ide ta pjesma redovito i njega samog protiv sad smo igrali protiv Armenije je bio najbolji igrač tako da pustit ćemo mu sad i prije Španjolske pa se nadamo da će ponovit utakmicu kao protiv Armenije", rekao je David Mataja.

Da je veliki rezultat blizu, osjetili su navijači koji spremaju pohod na Ljubljanu. Očekuje ih se više tisuća, a izbornik ima samo jednu poruku.

"Ono što mogu obećat našim navijačima od kojih tražimo veliku podršku da ćemo izaći nakon utakmice krvavih koljena" poručio je izbornik.

Spektakl kreće u 17 sati. Kupujte vinjete i ravno u Ljubljanu! Ili na našu platformu VOYO.