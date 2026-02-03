Ovacije, prepjev i gitara u rukama junaka večeri: Trenutak koji je oduševio publiku

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

kralj islanda /

Uz gromoglasne ovacije, doček je obilježio i poseban glazbeni trenutak – prepjev hita „Dalmatinac sam“ u izvedbi Mladena Grdovića. Zanimljivo, stihove za ovu pjesmu potpisuje Nenad Ninčević, isti autor koji stoji iza emotivne pjesme „Ako ne znaš šta je bilo“, što je cijelom prizoru dalo dodatnu simboliku.

Slavlje se nije zaustavilo na Trgu. Prava fešta preselila se iza pozornice, gdje je klapa Daguru zapjevala „Sa Islanda sam“, a Dagur je spontano uzeo gitaru i pridružio se klapi. Neplaniran, iskren i emotivan trenutak pretvorio se u scenu koju će mnogi još dugo pamtiti