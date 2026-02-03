Ova generacija već ima uspjeha, ali tek su na početku svoga puta

Hrvatska rukometna reprezentacija europskom broncom potvrdila je povratak među najbolje reprezentacije ovog sporta. I dok se diljem Hrvatske još slave naši heroji, mi smo odlučili pogledati u budućnost ove sjajne generacije. Koje smo igrače dobili, gdje imamo rezerve, što je bilo dobro i što treba napraviti da ostanemo u kontinuitetu, istražila je Marija Krolo.

I bila je to još jedna pobjeda zajedništva i ekipe. A u svakoj se utakmici istaknuo neki drugi pojedinac. "To je najbitnije na ovom prvenstvu - da nismo imali pojedince u izrazitoj formi koji su nas nosili cijeli turnir nego je to iznijela grupa. Sijevalo je sa svih strana, nitko se nije mogao pripremiti za nas", priča Mirza Džomba.

I dok su se nakon prošlogodišnjeg uspjeha neki oprostili od najljepšeg dresa, ove godine nema nikakvih oproštaja. Ovi brončani rukometaši na raspolaganju reprezentaciji mogu biti sigurno još desetak godina.

Jedan od starijih je Mario Šoštarić, najbolje desno krilo prvenstva koji je postigao 31 pogodak. Kapetan Ivan Martinović ima tek 28 godina, a za njega, kao i Tina Lučina i Zvonimira Srnu, već imamo dojam da su senatori reprezentacije. Zlatko Raužan sa svoje 23 godine je među najmlađima.

"To je najveća snaga. Neki igrači koji nisu bili u prvom planu, iskoristili su to što su se našli u prvoj postavi, dobili smo širinu", kaže Džomba.

Raužan kao veliko otkriće

Širinu i pouzdanu opciju dobili smo na poziciji pivota, gdje smo uvijek imali jaka imena. Debitant na velikom natjecanju - Zlatko Raužan, uskočio je u momčad zbog ozljede Marina Šipića, gotovo ostao stopostotan do kraja natjecanja s konačnim učinkom od 18 golova iz 19 pokušaja pa je za mnoge postao najveći dobitak turnira.

"Jedno sigurno od većih otkrića, odigrao je jedno savršeno prvenstvo, potpisao je i prelazi u Zagreb, i uvjeren sam ako bude zdrav, da je pred njim jedna vrhunska karijera", govori Mirza.

Gdje će tko igrati, moglo bi biti ključno i za sljedeće natjecanje. Hrvatska je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, a to znači da do kraja ove godine, nema rezultatski bitnih utakmica, no zato će, kao i uvijek, biti bitan kontinuitet igara u klubovima.

"Sigurno da smo na ovo prvenstvo došli s puno igrača koji nisu bili u individualnoj formi, međutim kroz turnir su svi rasli i individualno i kao grupa i na kraju se to pokazalo kao nevažna stvar. Tako da je ovaj problem na ovom prvenstvu nije toliko vidio i nije utjecao na rezultat", rekao je Mirza Džomba.

A tu su još Ljevar, Svržnjak, Moslavac, Ivanković - sve redom igrači do 25 godina koji žele zasjati.

S drugom uzastopnom medaljom s velikog natjecanja potvrdili su da to nije bila samo sreća, nego se stvara novi kontinuitet. Prilika za potvrdu je na svjetskoj smotri u Njemačkoj, što će za Hrvatsku biti još jedno natjecanje kao da igra na domaćem terenu.