DAGUR ZASVIRAO /

Zadar je potpuno poludio kada su se pojavili Sigurdsson, Klarica i Tomašević

Zadar je potpuno poludio kada su se pojavili Sigurdsson, Klarica i Tomašević
Foto: Sime Zelic/pixsell
1 /25
Slavlje se nakon osvajanja bronce iz Zagreba preselilo i u druge hrvatske gradove.

U Zadru je, unatoč kiši, velik broj ljudi s oduševljenjem pozdravio izbornika Dagura Sigurdssona. Luka Lovre Klarica također je dočekan u svom Zadru kao i Šime Tomašević, kondicijski trener.

"Hvala vam puno što ste organizirali dolazak Zadrana na trg. Želim reći i da sam puno razmišljao o ljudima koji su došli na aerodrom u Zagrebu u četiri ujutro. Želim im posebno zahvaliti", kazao je izbornik Sigurdsson.

Unatoč kiši, izbornik Dagur Sigurdsson razveselio je navijače zasviravši na gitari pjesmu Purple Rain i tako opet pokazao svoj talent i za glazbu.

3.2.2026.
19:54
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Dagur SigurdssonLuka Lovre KlaricaZadarHrvatska Rukometna ReprezentacijaDoček Rukometaša
Zadar je potpuno poludio kada su se pojavili Sigurdsson, Klarica i Tomašević