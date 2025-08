Legendarni igrač Bijelih: 'Luzerski stav? Ma ne, ali trebalo je Garciju upozoriti da pazi što govori'

Hajduk u četvrtak od 21.00 na Poljudu igra prvu utakmicu 3 pretkola Konferencijske lige. Suparnik Bijelima je albanski Dinamo City. Splićani su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1-1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je nakon produžetaka slavio s 2-1.

Hajduk u tri službene utakmice ove sezone ima skor 2-1-0

Hajduk je osim dvije spomenute utakmice sa Zirom prošle nedjelje uspješno započeo i natjecanje u SHNL-u svladavši Istru 1961 na Poljudu u sklopu 1. kola rezultatom 2-1. U odnosu na tu utakmicu trener Gonzalo Garcia će opet na raspolaganju imati Marka Livaju, a u konkurenciji će biti i novopridošli Ante Rebić koji je prošlog tjedna potpisao za Bijele.

Trener gostiju Ilir Daja sigurno ne može računati na Karambu Gassamu koji je isključen u posljednjoj utakmici nakon što je dobio dva žuta kartona. Isto tako, glavni napadački adut Dinamo Cityja, Nigerijac Peter Mandela Itodo, prodan je u ukrajinski Metalist 1925. Itodo svakako ne bi igrao prvu utakmicu u Splitu zbog zabrane ulaska u EU na tri godine uslijed problema s dokumentima.

Garcia nema luzerski stav, nego drugačiji pogled na nogomet. U Splitu je kratka crta između euforije i potpunog razočaranja. Da se vratim u kontekst izjave Garcije, možda ga je netko trebao upozoriti po tom pitanju, da pazi što govori, jer nije Hajduk niti Istra niti neki španjolski klub gdje se to malo laganije gleda, u kontekstu iduću utakmicu ćemo dobiti pa idemo dalje, bit će bolje itd. To u Splitu ne pije vodu, moraš dati sve od sebe i gledat da pobjediš svaku narednu utakmicu.

Igor Musa bivši je nogometaš, igrač Veleža iz Mostara, Dubrovnika, Samobora, Hrvatskog Dragovoljca, Rijeke, Hajduka u dva mandata, Xereza, Slaven Belupa, AEL-a Limasolla i Zrinskog iz Mostara.

Musa je imao nogometni put ispunjen dramatičnim preokretima, put kakav mnogi u svojim karijerama nisu imali. Od ratnih strahota koje su mu prekinule karijeru u samom začetku, preko jedne od najkontroverznijih epizoda u povijesti hrvatskog nogometa, do ostvarenja dječačkog sna u dresu Hajduka.

Igrao nogomet u vihoru rata

Njegova priča nije samo priča o nogometu, već i o upornosti, karakteru i turbulentnom, ratnom vremenu u kojem je stasala Hrvatska nogometna liga, vremenu u kojem je ratni vihor harao Hrvatskom koja se srčano i beskompromisno borila za slobodu, opstojnost i na kraju pobijedila agresora u toj bitki. Vihor rata poharao je i Bosnu i Hercegovinu gdje je u dresu Veleža i započeo karijeru. Igranje u ratnom HNL-u bilo je iskustvo koje, kako kaže, ne bi nikome preporučio.

Putovanja su trajala i po 23 sata, treninzi su se prekidali zbog zračnih uzbuna, a granatiranja su bila svakodnevica. Prvi dan kad je Igor Musa došao bila je uzbuna. Srećom, spavao je kod prijatelja jer je hotel u kojem je trebao biti zasut granatama. Da, takve je stvari Igor Musa doživljavao u svojoj karijeri.

Igor Musa je bio veznjak i bek, lider i radnik, igrač kojeg su obilježile i suze i neopisiva sreća. Hajduk je oduvijek Musi bio dječački san, klub je to za koji nastupa od djetinjstva. Igor Musa nam se javio iz Mostara gdje se trenutno nalazi. Popričali smo s njim o Hajduku i uoči novog europskog izazova za Splićane.

'Nadam se da će igrači usvojiti sve Garcijine zahtjeve'

Kako je dojam ostavio Hajduk Igoru Musi dosad u ovoj sezoni koja je tek počela? Imamo informacije kako Marko Livaja i neki ostali igrači nisu baš oduševljeni igrom koju Gonzalo Garcija forsira u Hajduku, a to je pas igra, od noge do noge.

"Svakako da su očekivani problemi u igru jer je došao novi trener s novim zahtjevima kojima se tek igrači trebaju prilagoditi. Ima tu dosta novih - mladih igrača. Znate, nije lako to sve ukomponirati u mjesec - dva. Što se tiče čitave te priče dosad, najbitnije je da Hajduk osvaja bodove što se tiče konkretno Istre 1961, da je prošao Ziru u Europi. Nadam se da, kako vrijeme bude odmicalo, da će igrači usvajati sve zahtjeve i lakše ih sprovoditi na terenu", govori u uvodu Igor Musa.

Što nedostaje Hajduku da bi bio još bolji, odnosno koje bi i kakve igrače Hajduk trebao dovesti do kraja prijezalnog roka, koje pozicije pokriti?

'Šestica i devetka nedostaju Hajduku'

"Osobno mislim da su 'šestica' i 'devetka' ključne pozicije koje bi Hajduk morao riješiti u skorije vrijeme. Naravno, odlaskom Uremovića ostaje i to mjesto stopera pod nekim upitnikom. Ne bi bilo loše kad bi se našla nekakva alternativa u tom dijelu momčadi. 'Devetka' Hajduku baš nasušno treba, jedan napadač pravi koji će zabijati. Jer, ako nema Marka Livaje, tu je onda veliki problem za momčad. Igraju praktički bez napadača s nekom lažnom špicom. Hajduku treba jedna kurpulentnija 'devetka' koja će pospremati centaršuteve i zadržavati loptu u posjedu. Kronična je boljka i ta spomenuta 'šestica', taj defanzivni vezni koji će prekidati akcije, koji će biti stup obrane ispred zadnje linije. Vidjet ćemo hoće li ljudi zaduženi za dovođenje igrača u Hajduku uspjeti nešto dovesti i na kojim pozicijama".

'Prve utakmice su vrlo nezgodne'

Što Igor Musa očekuje od Hajduka protiv albanskog Dinamo Cityja?

"Te prve utakmice su vrlo nezgodne, s obzirom da ima novih igrača, da je novi trener s novim idejama koji ima neke svoje opet nove zahtjeve. Sve je to dosta komplicirano da se posloži i dovede u red, ali najbitnije da Hajduk gura kroz te utakmice, pobjeđuje i prolazi. Očekivanja su i da prođe i to 3 nezgodno pretkvalifikacijsko kolo KL-a. U Europi nema laganih utakmica niti suparnika, pod pritiskom si, moraš proći jer si favorit, a upravo je Hajduk favorit protiv Dinamo Cityja. Nadam se pozitivnom rezultatu, a to je bilo kakva pobjeda. Naravno, vjerujem i u prolaz Hajduka", govori Igor Musa.

Gonzalo Garcia je dobar trener koji se dokazao na kormilu Istre 1961. Iskren je čovjek, pa je tako Garcia nakon prve europske utakmice Hajduka ovog ljeta protiv Zire u Azerbajdžanu, na pressici ispalio nešto što se baš ne govori. Garcia je, naime, kazao da poraz i ispadanje od Zire ne bi bila nikakva tragedija.

"Nije tragedija ako ne prođemo Ziru, nitko nije umro, ovo je nogomet. Tek sam došao u klub, pokušavamo promijeniti način igre Ništa u nogometu nije tragedija, ne bi bila tragedija ni za Ziru. Samo se prebaciš na idući cilj." - kazao je Garcia.

Kako Igor Musa gleda na tu izjavu i općenito takve izjave, je li to stvaranje luzerskog mentaliteta?

'Garcia nema luzerski stav, nego drugačiji pogled na nogomet'

"Gledajte sad ovako, bit ću maksimalno iskren. Nije to nikakav luzerski stav, nego čisto drugačije gledanje na nogomet. Mi to gledamo malo drugačije, crno - bijelo, kod nas je velika euforija kad se prođe, a kad se izgubi, ispadne, onda je tragedija. To je tako u Hrvatskoj i na ovim prostorima, ali vidite, to vani nije tako, malo se drugačije gledaju i shvaćaju takve stvari, malo se gleda to sve na drugačiji način. Idemo dalje, ispali smo, nije tragedija, bit će bolje, nitko nije umro, ovo je nogomet. Jednostavno, drugačije je shvaćanje nogometa i cijele te priče. Normalno, svi mi u Hrvatskoj, a posebno navijači Hajduka, imamo puno veća očekivanja od - nije tragedija i bit će bolje. Hoćemo što prije i što brže doći do rezultata i dobre igre. Jednostavno, samo drugačije shvaćanje, tako barem ja gledam, cijele te nogometne priče."

Kako bilo, mnogima u Splitu Garcijina izjava nije dobro sjela.

"Naravno da nije jer za navijače u Splitu je Hajduk najbolji na svijetu i to je usađeno u svakog navijača, takav pogled i takvo razmišljanje. Svaki neki drugi ishod i rezultat je praktički tragedija za navijače bile momčadi. U potpunosti razumijem i shvaćam takvo razmišljanje i znam kako to sve funkcionira. Igrao sam u Splitu 5 godina. Zato je u Hajduku vrlo teško igrati, pritisak je velik i na trenera i na momčad, na igrače, nije lako igrati u Hajduku. Uvijek govorim kako je u Hajduku najljepše i najteže igrati. Ako ideš u Hajduk biti trener ili igrač momčadi, moraš znati što te čeka i prilagodit se što prije situaciji i stanju u klubu i gradu, pomiriti se s tim, raditi, samo raditi, gledat da što prije odigraš bolje, da imaš rezultat, da pobjeđuješ, to je formula ka zadovoljstvu i u klubu, oko njega, kao i kod samog igrača."

'Hajduk nije Istra, pritisak je puno veći'

Koliko je, u biti, po Igoru Musi loš ili dobar taj veliki pritisak i euforija u Splitu za ostvarivanje ciljeva Hajduka, jer je tanka linija između prevelike euforije i razočaranja?

"Istina, ali jednostavno to je Hajduk, to je Split. Od kad je Hajduka, to je tako, nije se po tom pitanju ništa mijenjalo. Tako je oduvijek, tako će biti zauvijek u Splitu oko Hajduka. Baš ste dobro rekli, kratka je ta crta između euforije i razočaranja. Da se vratim u kontekst izjave Garcije, možda ga je netko trebao upozoriti po tom pitanju, da pazi što govori, jer nije Hajduk niti Istra niti neki španjolski klub gdje se to malo laganije gleda, u kontekstu iduću utakmicu ćemo dobiti pa idemo dalje, bit će bolje itd. To u Splitu ne pije vodu, moraš dati sve od sebe i gledat da pobjediš svaku narednu utakmicu. Nadam se da će Hajduk uspješno proći i Dinamo City, da će već u četvrtak ostvariti pozitivan rezultat koji će klubu dati miran uzvrat i stvarno se nadam i radujem da će Europa ove sezone dugo stanovati na Poljudu".

Kako se Igor Musa kao igrač nosio s pritiskom na Poljudu?

"Moram reći da nije bilo lako, ali sam se nekako nosio. Dosta sam jak u glavi pa sam izgurao, sažvakao kad je bilo loše, a bilo je stvarni loših i teških trenutaka. Međutim, bez obzira na sve, moraš raditi i vjerovati u sebe jer ako ne vjeruješ u sebe da si kapacitet za igranje u Hajduku, da možeš biti prvak s klubom u kojem si sanjao da igraš, onda će i biti tako, ali ako posumljaš u sebe i budeš sumnjao u sebe, ne piše ti se dobro", zaključio je Igor Musa.

