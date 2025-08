Hajduk doznaje protivnika na posljednjoj stepenici kvalifikacija: Prijete Fiorentina i Bešiktaš

Hajduk će u trećem pretkolu Konferencijske lige igrati protiv Dinama iz Tirane, a u slučaju prolaska, koji ne bi trebao biti upitan, prijete neki veliki klubovi.

Hajduk nije nositelj u četvrtom pretkolu i opet bi mogao imati nesreću igrati protiv momčadi iz lige petice. Ove sezone to je Fiorentina. Tu su i dva turska kluba, Bešiktaš (ako prođu St. Patrick's) i Istanbul Basaksehir (ako prođu Viking). Ostala dva potencijalna suparnika su pobjednici ogleda Rakow - Maccabi Haifa i Silkeborg - Jagiellonia.

Ždrijeb četvrtog pretkola Konferencijske lige

Početak ždrijeba zakazan je za 14.00 sati

