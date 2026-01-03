Venezuelanci diljem svijet slave pad Mandurova režima: 'Pala je diktatura, imamo slobodnu zemlju!'

'DANAS JE TAJ DAN' /

Sjedinjene Američke Države napale su Venezuelu. Iz zemlje su američki specijalci odveli njezina predsjednika Nicolasa Madura i suprugu. U subotu ujutro prije zore čule su se eksplozije kod vojne baze u glavnom gradu Caracasu. Tamošnji ministar obrane je poručio kako primaju vijesti o ozlijeđenima, te da su "nakon najgore agresije u povijesti zemlje" stavili u pripravnost sve rodove vojske.

Do napada je došlo nakon što je Amerika proteklih mjeseci pojačala vojnu prisutnost na Karibima, te izvela niz udara na male brodove, za koje tvrde da prevoze drogu. Američka državna odvjetnica potvrdila je da će se Maduro i njegova supruga suočiti s kaznenim progonom u SAD-u.

Vlada Venezuele je poručila da je jedini cilj ovog napada preuzimanje kontrole nad mineralima i naftom, a Rusija je osudila američku akciju.