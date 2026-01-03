Identificirane četiri žrtve! Stručnjak otkriva horor: 'Kapalo je po njima kao vatrena kiša'

Švicarska policija identificirala je prve četiri žrtve smrtonosnog požara koji je u noći na Novu godinu izbio u baru u poznatom skijalištu Crans-Montana. U tragediji je život izgubilo 40 osoba, a ozlijeđeno je 119.

Identificirane su dvije Švicarke u dobi od 16 i 21 godinu te dvojica Švicaraca u dobi od 16 i 18 godina. Njihova tijela policija je predala obiteljima, piše BBC.

Složeni postupak identifikacije bio je moguć zahvaljujući intenzivnom radu službenika i Instituta za sudsku medicinu, priopćili su iz policije kantona Valais. Rad na utvrđivanju identiteta preostalih žrtava se nastavlja, dodali su iz policije.

Prema rezultatima preliminarne istrage, najvjerojatniji uzrok požara bile su prskalice na bocama šampanjca koje su tijekom novogodišnje proslave nošene preblizu stropu.

Ožanić: 'Krivac je neprikladna izolacija'

Magistar inženjer sigurnosti i zaštite od požara i dugogodišnji vještak za požare, Ivan Ožanić, u razgovoru za RTL Danas analizirao je požar u švicarskom skijalištu. Ožanić smatra da je krivac za ovolike razmjere tragedije zapravo neprikladna termoizolacija stropa.

Do masovnog stradavanja došlo je, smatra Ožanić, jer se taj materijal, uslijed iskri s prskalica, zapalio i počeo kapati po gostima poput "vatrene kiše". "Uslijed toga došlo je do zapaljenja kose, odjeće i namještaja, a u klubu je nastala panika. Prisutni se nisu snašli. Padali su jedni po drugima", rekao je.

"Stepenice su bile dovoljno široke, na fotografijama je vidljivo da je kroz njihov koridor prolazio mini bager s košarom širine otprilike 60 cm, pa je pretpostavka da je ukupna širina stepenica bila 180 cm", rekao je Ožanić i dodao da je to dovoljno za prolazak barem troje ljudi.

Kao ključni propust Ožanić navodi pogrešku inspekcije koja je odobrila rad klubu bez da je izuzela i analizirala zapaljivost materijala na stropu. Naglašava kako bi sada svakako trebalo utvrditi točan sastav tog materijala te dodaje da su takve spužve kod nas rijetkost jer niske temperature nisu toliko učestale kao u Švicarskoj, gdje se umjesto njih trebala koristiti negoriva staklena ili kamena vuna.

Polovica žrtava liječit će se u inozemstvu

Gotovo polovica od 119 teško ozlijeđenih u požaru u baru na švicarskom skijalištu Crans-Montana bit će liječena u inozemstvu, priopćio je u subotu Švicarski savezni ured za civilnu zaštitu. Pedeset pacijenata bit će prebačeno do nedjelje, navodi se, a primit će ih bolnice u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i Belgiji.

Kathrin Neuhaus, voditeljica centra za opekline u dječjoj bolnici u Zürichu, rekla je za televizijsku postaju SRF da se tamo liječi petero maloljetnika. Neki su zadobili opekline na više od 70 posto tijela, izjavila je.

"To znači da su podložni infekcijama i gube toplinu", rekla je. Opekline su zahvatile cijelo tijelo, uključujući cirkulaciju, kazala je Neuhaus. Mnogi su također pretrpjeli oštećenje pluća zbog udisanja dima, dodala je.

Neuhaus je rekla da su se mnogi pacijenti suočili s brojnim operacijama i postupcima te da su išli u operacijsku salu nekoliko puta tjedno. "Trenutno planiramo ići u operacijsku salu dva puta tjedno sa svakim pacijentom", rekla je.

'Jedna od najgorih tragedija'

Švicarski predsjednik Guy Parmelin nazvao je događaj "jednom od najgorih tragedija" koje je zemlja ikada doživjela. Detalji o identificiranim žrtvama, uključujući njihova imena, zasad nisu objavljeni.

Ranije je kao prva žrtva imenovan mladi golfer iz Italije, no njegovu smrt ni švicarske ni talijanske vlasti još uvijek nisu službeno potvrdile.

