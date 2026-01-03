Švicarski stručnjak za vatromet otkriva detalj koji mijenja priču o požaru: 'To nisu bile prskalice'

Istražitelji pokušavaju što brže utvrditi kako i zašto se smrtonosni požar u novogodišnjoj noći u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montana proširio tolikom brzinom.

Švicarske vlasti su u petak na konferenciji za medije priopćile da su prskalice pričvršćene na boce šampanjca, koje su se držale "preblizu stropu", najvjerojatnije izazvale požar u podrumu bara Le Constellation, piše BBC.

No, ključno pitanje za istražitelje sada je kako je vatra zahvatila prostor takvom silinom da je usmrtila najmanje 40 ljudi, dok je 119 osoba ozlijeđeno, od čega mnoge teško. Posebna pažnja posvećena je i sigurnosnim standardima samog objekta.

Boce s prskalicama

BBC Verify analizirao je snimke koje su napravili preživjeli i svjedoci te razgovarao sa stručnjacima za zaštitu od požara kako bi se rasvijetlilo što je pošlo po zlu.

Dvije fotografije koje su se munjevito proširile društvenim mrežama prikazuju ljude kako iznad glava drže boce šampanjca s upaljenim prskalicama, okružene gustom masom posjetitelja.

Foto: Screenshot 'x'/senguptacanada

Na jednoj od njih vidi se kako se plamen počinje skupljati na stropu iznad osoba koje u zrak drže čak pet takvih boca.

Snimke nisu manipulirane

Druga fotografija snimljena je iz bližeg kuta i prikazuje osobu s kacigom na glavi koja sjedi na ramenima druge osobe s maskom Guyja Fawkesa, dok u ruci drži bocu s upaljenom prskalicom, vidljivo vrlo blizu stropa.

Foto: Screenshot 'x'/senguptacanada

BBC Verify utvrdio je da su fotografije nastale nakon ponoći 1. siječnja, usporedbom s javno dostupnim fotografijama interijera bara, uključujući prepoznatljiv dizajn i cjevovode.

Također, nije pronađen nikakav dokaz da su snimke manipulirane s pomoću umjetne inteligencije.

Glazba je i dalje svirala

Na drugim verificiranim videozapisima s mjesta tragedije vidi se kako posjetitelji snimaju vatru dok glasna klupska glazba i dalje trešti.

Latest footage of tragic Crans-Montana bar fire shows revellers initially unconcerned, filming flames as blaze spreads before chaos erupts. 40 dead, 115 injured; accidental cause, probes ongoing #CransMontanaFire #Switzerland pic.twitter.com/MTFslRS77d — Amit Kumar Singh (@AmitKum52935503) January 3, 2026

Na jednoj snimci dio ljudi počinje panično trčati prema stubištu koje vodi prema izlazu, uz povike i kaos.

Državna odvjetnica kantona Valais, Béatrice Pilloud, izjavila je da sve upućuje na to da je požar izbio zbog prskalica pričvršćenih na boce šampanjca koje su bile "preblizu stropu".

Sumnje u zapaljivu izolaciju na stropu

Jedno od ključnih pitanja odnosi se i na pjenastu oblogu na stropu bara te njezinu usklađenost sa sigurnosnim propisima.

Dvojica stručnjaka za protupožarnu sigurnost rekla su BBC Verifyu da materijal vidljiv na snimkama podsjeća na tzv. "egg box" pjenu, odnosno zvučno-izolacijski materijal od poliuretana (PU).

Upravo na tom dijelu stropa vidljiv je plamen na fotografijama s prskalicama.

Iako se PU pjena često tretira vatrootpornim sredstvima, ako nije pravilno zaštićena, može biti izrazito zapaljiva.

“Kad se zapali, poliuretanska akustična pjena može omogućiti izuzetno brzo širenje vatre i stvaranje gustog, otrovnog dima, čime se drastično smanjuje vrijeme za bijeg”, upozorio je dr. Peter Wilkinson sa Sveučilišta u Loughboroughu.

Profesor Edwin Galea sa Sveučilišta u Greenwichu dodaje kako učinak vatrootpornih premaza s vremenom može oslabjeti. Švicarske vlasti zasad ne mogu potvrditi koja je točno vrsta pjene korištena niti je li bila u skladu s propisima.

📍...🚨🔥📽️Imágenes del incendio que comenzó en Suiza y que cobró la vida de al menos 45 personas.



A los asistentes se les dieron botellas con fuegos artificiales.

El techo se incendió y se desató un infierno.

Horrible. D.E.P.🙏 pic.twitter.com/1vRwQu4Wp5 — *THE HUNTER*✝️🪖 (@Bel31278Andres) January 3, 2026

Poduzetnik snosi odgovornost

"To su zvijezde iz snova, takozvane fontane za zabave. Plamenovi idu samo u jednom smjeru, prema gore", rekao je Erich Frey (60), švicarski stručnjak za vatromet, koji je vrlo pažljivo pogledao videozapise s noći požara. Siguran je predmeti na videozapisu nisu bili prskalice. Navodi kako svatko tko u Švicarskoj zapali zvijezdu iz snova mora biti stariji od 18 godina, a proizvodi moraju imati švicarsko odobrenje, piše Blick.

"Ako je plastika stara ili krhka, izuzetno se brzo zapali pri kontaktu s vatrom. Morate biti izuzetno oprezni, rekao je. Za stručnjaka za vatromete Ericha Freya jedno je jasno: "Kombinacija fontana za zabave i zapaljivog materijala bila je vrlo nepažljiva". Također pregledava vatromet na velikim scenskim predstavama, uključujući događaje na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

"U Švicarskoj tvrtke moraju osigurati da u blizini nema zapaljivih materijala. Kao poduzetnik, također snosite određenu odgovornost", objašnjava Frey. Nadalje, aparati za gašenje požara moraju biti lako dostupni u svakom trenutku.

Što je flashover?

Na konferenciji je spomenuta i pojava tzv. "flashovera", trenutka kada se vrući plinovi nakupe ispod stropa, dosegnu kritičnu temperaturu i izazovu gotovo trenutačno zapaljenje cijelog prostora.

"Preživljavanje nakon flashovera iznimno je rijetko", upozorio je Michael Klippel, stručnjak za zaštitu od požara s ETH-a u Zürichu.

Istražitelji ispituju i izlazne rute iz bara koji se prostirao na dvije razine, prizemlju i podrumu, gdje je, prema svemu sudeći, požar i izbio.

Izlazi i usko stubište kao smrtonosna zamka

Snimke pokazuju kako su ljudi pokušavali ugasiti vatru, a zatim panično bježali uz usko stubište koje vodi prema izlazu.

Profesor Galea upozorava da stubišta često postaju smrtonosna uska grla, gdje ljudi padaju i bivaju pregaženi u panici. Dodaje kako, čak i ako postoje alternativni izlazi, ljudi u stresu najčešće pokušavaju izaći istim putem kojim su ušli.

Vlasti su potvrdile da je zgrada imala više izlaza, ali trenutačno ne mogu reći je li izlaz za nuždu u tom trenutku bio otvoren ili zatvoren.

Horrifying video shows flames spreading in seconds as people try to escape. Officials confirm at least 40 people killed and around 100 injured in the blaze.#SwissFire #BreakingNews#FireTragedy #WorldNews#EmergencyAlert #pakistanTV #pakistantvglobal pic.twitter.com/oPvVMkluJd — Pakistan TV (@PakTVGlobal) January 2, 2026

Tko je vlasnik bara?

Jacques Moretti (49) i njegova supruga Jessica (40), par porijeklom s Korzike, preuzeli su bar prije 10 godina i od njega stvorili jedno od najpoznatijih okupljališta u Crans-Montani. U javnosti su gradili imidž uspješnih ugostitelja, vodeći i druge lokale u okolici.

No, francuski list "Le Parisien" otkrio je da Moretti ima problematičnu prošlost. Prije dvadesetak godina u Francuskoj je odslužio zatvorsku kaznu zbog prijevare, otmice i protupravnog zatočenja.

Ranije se spominjao i u slučajevima podvođenja. Iako policija navodi da posljednjih godina nije bio povezan s organiziranim kriminalom, njegova prošlost sada baca dodatnu sjenu na tragediju.

"Svima nam je jako teško"

Nakon požara, Moretti i njegova supruga poručili su da su shrvani i da u potpunosti surađuju s vlastima.

"Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je jako loše", izjavio je za švicarske medije.

Uporno tvrdi kako je sve u klubu bilo u skladu s propisima te da je objekt "u deset godina imao tri inspekcije".

Incendio en estación de esquí en Suiza deja 40 muertos y 100 heridos#incendio #Suiza #anonuevo2026 pic.twitter.com/OcSZeDnMqr — Pars Today Spanish (@parstodayspa) January 3, 2026

Jeftin materijal?

Upravo te tvrdnje sada su pod povećalom, osobito jer je Moretti mnoge renovacije izvodio sam.

Na društvenim mrežama objavljivao je fotografije radova, a istražitelje posebno zanimaju dvije stvari: zapaljivi materijal na stropu i usko stubište koje je, prema svjedočenjima, bilo jedini izlaz iz podruma.

Fotografije objavljene na Facebooku još 2015. godine prikazuju postavljanje spornih pjenastih ploča na strop. Riječ je o materijalu za koji se sumnja da je jeftina i lako zapaljiva zvučna izolacija, čija je uporaba u podzemnim javnim prostorima strogo zabranjena švicarskim propisima.

Izrazito usko stubište

Još jedan zastrašujući detalj odnosi se na stubište. Preživjeli ga opisuju kao izuzetno usko, a švicarski "Blick" piše kako fotografije s renovacije upućuju na to da je Moretti tijekom radova vjerojatno dodatno suzio postojeće stubište, čime je izravno ugrozio sigurnost stotina posjetitelja.

Istraga bi trebala utvrditi je li upravo to presudilo u jednoj od najvećih tragedija u novijoj povijesti švicarskih skijališta.

