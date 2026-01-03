Tko su žrtve horora? 'Došli su proslaviti Novu godinu, a dočekali su svoju smrt'

Na mjestu gdje je vladala novogodišnja radost i gdje su 'pucali' čepovi boca, dva dana kasnije prevladava čisti očaj. "40 pretežno mladih ljudi koji su došli slaviti u popularni bar Le Constellation u Crans-Montani u švicarskom Valaisu, dočekali su svoju smrt", piše Blick.

Najmanje 119 osoba je ozlijeđeno. Mnogi od njih su još uvijek u kritičnom stanju. I još uvijek nije jasno: Tko je ozlijeđen? Tko nije preživio? "Formalni proces identifikacije ovdje je u punom jeku", rekao je Frédéric Gisler, zapovjednik kantonalne policije Valaisa, na konferenciji za novinare u petak poslijepodne.

Od 119 ozlijeđenih ljudi, utvrđene su nacionalnosti mnogih žrtava: 71 ozlijeđeni je Švicarac, 14 Francuza, 11 Talijana, 4 Srba, 1 Bosanac, 1 Belgijanac, 1 Luksemburžanin, 1 Poljak i 1 Portugalac. Za 14 ozlijeđenih nacionalnost još nije potvrđena.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zahtjevna identifikacija

Vatrena stihija izbila je u ranim satima 1. siječnja tijekom silvestarske proslave, kada je bar bio prepun mladih ljudi koji su slavili dolazak Nove godine. Vatra se brzo proširila, a veliki broj posjetitelja nije se uspio spasiti na vrijeme.

Prema prvom nalazu istražitelja, vatra je najvjerojatnije pokrenuta ‘fontanskim svjećicama’ i prskalima (sparklerima) pričvršćenima na boce šampanjca koje su dovučene preblizu niskog stropa. Ti su zapaljivi elementi dotaknuli materijal na stropu koji se brzo zapalio, što je izazvalo trenutni i snažan flashover — stanje u kojem se plamen munjevito rasplamsao kroz cijeli prostor. Istražitelji, na čelu s glavnom tužiteljicom Béatrice Pilloud, rekli su da su pregledani videozapisi i izjave svjedoka pomogli u oblikovanju ove teorije, ali da ni jedna hipoteza zasad nije isključena i da se nastavlja posebno istraživanje svih okolnosti.

Među stradalima je velik broj mladih ljudi — tinejdžera i mladih odraslih — što dodatno naglašava tragediju. Situacija je dodatno komplicirana jer su mnogi identificirani tek nakon opsežnih forenzičkih analiza zbog teških opekotina i oštećenja tijela.

Identifikacija poginulih osobito je zahtjevna zbog teških opeklina. Vlasti su istaknule da će taj proces potrajati danima, pa čak i tjednima, jer se neke žrtve mogu prepoznati samo uz pomoć dentalnih podataka ili DNA analize.

Poginuo 16-godišnji golfer, preživio 18-godišnji nogometaš

Jedno od prvih identificiranih žrtava je 16-godišnji talijanski golftalent Emanuele Galeppini. Talijanski golf savez objavio je da Galeppini, koji je živio u Dubaiju i bio na međunarodnoj sceni mladih sportaša, nije preživio požar. U priopćenju saveza stoji da su misli i sućut upućene njegovoj obitelji i svima koji su ga voljeli.

Njegov tetak je kasnije izjavio da se čekaju rezultati DNA-testova te da se još uvijek ne može s apsolutnom sigurnošću potvrditi njegov identitet — zbog čega se i dalje vodi kao nestao dok se proces ne završi.

Jedan od preživjelih je 18-godišnji nogometaš iz Luksemburga, Eliot Thelen, koji je zahvaljujući brzoj reakciji i sreći preživio s lakšim opeklinama na ruci. Thelen je član nogometnog kluba Delfino Pescara 1936 u talijanskoj Serie B i kapetan luksemburške U-19 reprezentacije.

Potraga za nestalima

Mnogi roditelji i prijatelji još uvijek traže svoje najmilije. Jedna od potresnih priča dolazi od Laetitie Brodard-Sitre iz zapadne Švicarske, koja od Nove godine ne zna gdje je njezin sin i moli da se njegova fotografija i podatci dijele širom svijeta kako bi se dobile informacije o njegovoj sudbini.

Također se traga za 15-godišnjom francuskom djevojkom Charlotte N., koja je navodno studirala u Ujedinjenom Kraljevstvu i čije mjesto boravka nakon požara ostaje nepoznato. Obitelj moli za informacije i nada se čudu.

Potraga za nestalima odvija se i preko društvenih mreža, osnovan je privremeni Instagram profil na kojem se objavljuju slike i podaci ljudi koji još nisu pronađeni, uz molbe za informacije i kontakt brojeve.

POGLEDAJTE VIDEO U požaru u Švicarskoj 40 mrtvih, hrvatski fratar potresen: 'Tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta'