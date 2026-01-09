Marko napisao dirljivu poruku HGSS-u, spasiteljima poslao čokoladu: 'Hvala što ste se brinuli i trudili'

Jedanaestogodišnji dječak, kojeg su članovi HGSS-a satima tražili na Štefanje u šumi kod Draža javio se svojim spašavateljima gotovo dva tjedna nakon dramatičnog dana koji je, nasreću, imao sretan kraj.

Uz poruku je svojim herojima poslao i čokoladicu te im zahvalio što su ga tražili i uspješno našli.

"Hvala što ste sve digli, i hvala što ste se trudili.

Hvala što ste se za mene brinuli kada sam izašao.

Hvala što ste došli iz daleka i nadam se da se nitko nije razbolio.

Želim vam puno sreće i zdravlja", stoji u rukom pisanoj poruci koju je HGSS-ovcima poslao dječak Marko, a koju su objavili na društvenim mrežama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dramatična potraga

Velika potraga za njim u Baranji pokrenuta je 26. prosinca kada je nestao kod vidikovca Trojnaš kod mjesta Draž. U potragu su brzo krenuli mještani, a uključio se i HGSS, lovci, vatrogasci te ostali građani.

Sati su se činili kao vječnost, sve dok dječak nije pronađen živ i zdrav otprilike 500 metara od vidikovca. Bila je to jedna od najinteznivnijih potraga u Baranji, a cijela Hrvatska čekala je vijesti o dječaku.

Pronašao ga je dvojac lovaca koji dobro poznaju teren.

"U jednom trenutku, dva metra od mene se dečko javio, kaže tu sam i ja ugledah, mrak je sve. Pitao sam gdje si- kaže tu sam", ispričao je ranije za RTL Danas Alen Tubić, lovac Lovačkog društva Zmajevac.

Dječak je bio u grmlju, dezorijentiran i uplašen.

„I onda kad smo došli do njega ja sam ga uhvatio za ruku, rekao jesi li dobro, jesi li živ, zdrav, kaže sve je ok, malo mu je jedino hladno i onda rekoh daj mi ruku ja ću tebe izvesti, a Alen je bio iza njega držao ga je za drugu ruku i probijali smo kroz to raslinje", dodao je Nenad Periškić, lovac i šumar.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama u Baranji sretno završila: Razgovarali smo s lovcem Alen koji je pronašao dječaka u grmlju