Nisu bili spremni za ovo: Franka i Vedran otišli iz Hrvatske pa ih dočekalo neugodno iznenađenje

Jedan od omiljenih domaćih parova, pjevačica Franka Batelić (33) i bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka (39) ovih su dana spakirali kofere i otputovali u New York, gdje ih je dočekala prava zimska razglednica. Jedan od najuzbudljivijih gradova na svijetu zahvatila je snježna oluja, a prizori bijelih ulica, krovova i automobila zatrpanih snijegom ubrzo su se našli na Frankinom profilu na društvenim mrežama.

Iako romantičan i izrazito fotogeničan, snijeg joj je odmah priredio i malu nezgodu. Franka se, naime, uz dozu humora požalila kako u koferu nije imala adekvatnu obuću za takve vremenske uvjete, pa joj je šetnja snježnim ulicama Manhattana bila znatno izazovnija nego što je planirala.

Unatoč hladnoći i skliskim pločnicima, dobro raspoloženje nije izostalo – pjevačica je s osmijehom dijelila trenutke iz grada koji, kako se čini, ne spava ni pod debelim snježnim pokrivačem.

Vrijeme za obitelj

Tijekom boravka u Velikoj jabuci Franka je iskoristila priliku i za obiteljsko druženje. Susrela se s rođakinjom, a zajedničke fotografije iz toplog interijera dale su lijep kontrast hladnoj i snježnoj svakodnevici na ulicama grada. Upravo ti trenuci pokazali su koliko joj, uz putovanja i nove doživljaje, znače i obiteljski susreti.

Slobodno vrijeme Franka i Vedran proveli su u dugim šetnjama gradom. Od prepoznatljivih njujorških križanja do večernjih prizora obasjanih svjetlima semafora i automobila, Franka je pokazala koliko uživa u energiji metropole, bez obzira na niske temperature i snijeg pod nogama.

Kazališni spektakl koji se ne propušta

Vrhunac njihova putovanja svakako je bio odlazak u kazalište. Franka je otkrila da je gledala predstavu “Čekajući Godota”, u kojoj glavne uloge tumače Keanu Reeves i Alex Winter. Kazališna večer u New Yorku, uz tako zvučna imena i bezvremenski klasik, bila je savršena točka na i ovog zimskog putovanja.

Snježni New York, romantične šetnje, susreti s obitelji i vrhunska kazališna predstava – Franka Batelić i Vedran Ćorluka očito su maksimalno iskoristili svoj boravak u Velikoj jabuci, čak i kada ih je dočekala prava zimska oluja.

