Gotovo je: Na Rujevicu stiže čovjek koji je osvojio Ligu prvaka!

Španjolski stručnjak Victor Sanchez službeno je preuzeo HNK Rijeku, potpisavši ugovor na dvije godine. Na klupi nasljeđuje Radomira Đalovića.

"Na početku želim se zahvaliti svima na dobrodošlici. Hvala Rijeci na ukazanom povjerenju, ovo je novo poglavlje u mojoj trenerskoj karijeri kojem se izrazito veselim. Rijeku sam izabrao jer sam u njoj prepoznao jedan zdrav projekt i priliku da zajedno ostvarimo velike stvari. Klub je već dokazao koliko vrijedi odličnim rezultatima u prošlosti i napravit ću sve da nastavimo istim putem. Veselim se novim izazovima i jedva čekam da počnemo s radom," rekao je Victor Sanchez nakon potpisa ugovora.

Sanchez u Rijeku dolazi s bogatim igračkim i trenerskim iskustvom.

Igračku karijeru započeo je u dresu Real Madrida za koji je upisao 80 nastupa, osvojivši pritom Ligu prvaka (1998), španjolsko prvenstvo (1997) i španjolski Superkup (1997). Bio je i dio španjolske reprezentacije do 21 godine koja je osvojila naslov europskog prvaka 1998.

Iz Reala je 1998. prešao u redove Racing Santandera, da bi 1999. godine preselio u Deportivo La Corunu gdje se zadržao sedam sezona. Za Deportivo je upisao 286 nastupa i 44 pogotka osvojivši prvenstvo (2000) i Kup (2022). Igračku karijeru kasnije je nastavio u Panathinaikosu i Elcheu, a oprostio se u sezoni 2008./2009.

Nakon završetka igračke karijere, Sanchez je krenuo trenerskim putem. Bio je pomoćnik u Getafeu, Sevilli i Olympiacosu, dok je kao prvi trener vodio Deportivo La Corunu, Olympiacos, Real Betis, Malagu i Cartagenu. Riječka publika ga je upoznala kada je prošle sezone s Olimpijom pobijedio Rijeku u playoffu Konferencijske lige, uvjerljivom pobjedom u Ljubljani 5-0

