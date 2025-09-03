MODRI SA SAMO JEDNIM BEKOM /

Otkriveno zašto Pierre-Gabriel nije u momčadi Dinama: Kovačević nije imao izbora

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Svaka momčad ima pravo prijaviti 25 igrača koji mogu konkurirati za nastup u ligaškoj fazi, njih barem četvorica moraju biti igrači koji su većinu vremena proveli u klupskoj akademiji.

3.9.2025.
15:21
Navijače Dinama ranije danas šokirao je popis igrača koje je trener Mario Kovačević prijavio za nastupe u ligaškoj fazi Europske lige. Ogorčeni su činjenicom da nije prijavljen Ronael Pierre-Gabriel, jedan od najboljih igrača Modrih prošle sezone, kao i to što je Kovačević za osam utakmica u ligaškom dijelu prijavio samo dva vratara.

Međutim, kako piše Gol.hr, razlog njegovom izostavljanju Pierre-Gabriela nije trenerska odluka već iza svega stoji UEFA-ino pravilo o broju domaćih igrača. Svaka momčad ima pravo prijaviti 25 igrača koji mogu konkurirati za  nastup u ligaškoj fazi, njih barem četvorica moraju biti igrači koji su većinu vremena proveli u klupskoj akademiji pa se vode kao 'lokalno trenirani igrači'.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Od standardnih prvotimaca Dinama taj uvjet ispunjavaju samo Bruno Goda i Sandro Kulenović, a uvjet ne ispunjavaju ni igrači poput Roberta Mudražije ili Marka Solde. Stoga je Dinamo na A listu od 25 igrača morao prijaviti mlade Leona Jakirovića i Morena Živkovića. Tako se dinamov kadar u startu praktički smanjio s 25 na 23 igrača.

