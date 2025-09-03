Baturina o umjetnoj travi na Farskim otocima: ‘Sve može pasti ako ne odradimo ovo…’

Hrvatska reprezentacija od ponedjeljka je na okupu, a ispred njih su dvije kvalifikacijske utakmice, u petak protiv Farskih otoka, a tri dana kasnije na Maksimir stiže Crna Gora.

Prije današnjeg treninga na Maksimiru pred novinare su stali Martin Baturina i Josip Šutalo. Prvi je govorio Baturina:

“Znamo protiv koga igramo i što nas čeka. Umjetna trava može biti izazov, ali ako se zalije, lopta ide brže. Svi smo igrali na takvim terenima, neće biti problema ako budemo pravi. Protiv bloka moramo biti brzi i precizni,” rekao je bivši Dinamovac koji je ovog ljeta prešao u Como.

Govorio je i o svom statusu u Italiji:

“Nisam još puno igrao, ali zadovoljan sam izborom. Fabregas je odličan trener, puno sam naučio u ova dva mjeseca. Vjerujem da ću dobiti priliku i izboriti svoje mjesto. Pratim Dinamo, krenuli su dobro i mogu daleko u Europi.”

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr!

Nakon njega riječ je preuzeo Josip Šutalo, koji se vraća nakon ozljede gležnja:

“Težak je početak bio, ali sad se osjećam dobro. Očekuju nas dvije utakmice u kojima smo favoriti, no ne smijemo nikoga podcijeniti. Prva će biti teža jer igramo na umjetnoj travi, moramo se prilagoditi,” poručio je stoper Ajaxa.

Dotaknuo se i Lige prvaka:

“Ždrijeb nije lagan ni pretežak, vjerujem u prolaz dalje. Moramo usvojiti ideju trenera, za to treba vremena.”

Na kraju je dodao:

“Idemo na pobjedu u obje utakmice, bez opuštanja. Svaka pogreška može skupo koštati. Žao nam je što nema Gvardiola, ali imamo dovoljno kvalitete.”

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni golman za RTL Danas prokomentirao Livakovićev transfer: 'Ovo je za njega prilika'