Dinamov novi veznjak o početku sezone i ždrijebu Europske lige: 'Ovome se najviše veselim'

Imali smo priliku prisustvovati otvaranju Dinamova fan shopa u City Centru One na istoku Zagreba. Tom prilikom smo se družili s prvotimcima Dinama, a pred naše mikrofone stao je Dejan Ljubičić.

Dejan je standardan u prvoj momčadi trenera Kovačevića, a rekao nam je da je zadovoljan načinom na koji je sezona otvorena.

"Zadovoljni smo. Uvijek smo govorili da smo nova ekipa, treba nam vremena, još nismo na top razini, ali do sada je dosta dobro", rekao je za uvod Ljubičić.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Ljubičić pomaže i prema naprijed i prema nazad kao tipični box-to-box veznjak.

"Tu sam došao da budem box-to-box, ekipi mogu pomoći u defenzivi i u presingu, fali mi samo da zabijem gol ili asistiram, ali zadovoljan sam svojim igrama", komentirao je bivši igrač Kölna.

'Utakmici protiv Fenerbahčea se najviše veselim'

Prije dolaska u Dinamo rekao je da se veseli dolasku u veliki klub, kakav je pogled iznutra?

"Dobro je, jako sam zadovoljan. Funkcioniram s ekipom dobro, došao sam igrati nogomet. Sve oko kluba je profesionalno i super", kratak je bio Ljubičić koji nam je dao i svoje utiske o ždrijebu Europske lige gdje Dinamo čekaju Betis, Celta, Fenerbahče, Lille, Malmö, Midtjylland, FCSB i telavivski Maccabi.

"Zadovoljan sam ždrijebom, imamo šanse i kod kuće i vani dobivati utakmice, fokus je već na sljedeću srijedu, a onda ide fokus na druge ekipe. Dobar prijatelj Mert Müldür igra u Feneru pa se toj utakmici najviše veselim", završio je Ljubičić.

